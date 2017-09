El procés polític que viu Catalunya ofereix cròniques i argúcies informatives de tota mena. Sobretot a mesura que s’acosta l’1 d’octubre, cada mitjà fixa la seva línia editorial d’acord amb els esdeveniments que rodegen els dies previs a la convocatòria.

No hi ha treva per a determinats rotatius, que en aquest context, entenen la comunicació com una arma de guerra en el sentit més ampli de la paraula, fins a l’extrem de recórrer a notícies falses o a espantalls d’agre record per decantar els seus lectors cap a una determinada opinió.

Ho vam comprovar ahir diumenge, dia 17, quan La Gaceta, El Español, Mediterráneo Digital, Alerta Digital i altres portals d’extrema dreta van reproduir fil per randa la carta amb què Antonio Tejero Molina crida a frenar el procés català tal com va fer-se amb l’intent de cop d’Estat que ell va encapçalar el matí del 23 de febrer de 1981 a les Corts espanyoles.

Retirat al municipi de Torre del Mar (Màlaga), d’on gaudeix d’una daurada jubilació, l’extinent coronel de la Guàrdia Civil esdevé l’ariet perfecte perquè aquests mitjans comparin la seva acció amb la convocatòria impulsada pel govern de la Generalitat.

Com a ariet, l’enginy utilitzat per trencar les parets fortificades d’una iniciativa, Tejero serveix a La Gaceta i altres diaris per equiparar l’1 d’octubre amb el cop militar que fa 26 anys va posar en perill la convivència a l’Estat espanyol.

A través de l’excap de la Benemèrita, aquests mitjans busquen dos efectes simultanis: rehabilitar la figura de Tejero, que en la seva missiva es presenta com un vell arrepentit que vol expiar el seu error, i alhora, legitimar que, davant l’embat del referèndum, és preceptiu que el govern de Mariano Rajoy utilitzi la força pública i posi en marxa tot l’imperi de la llei.

Fet i fet, d’ençà que Junts pel Sí i la CUP van acordar el full de ruta, els mitjans ultres han identificat els acords adoptats pel Parlament català sota l’epígraf de ‘Cop d’Estat’. Només els faltava alguna peça més per reblar el clau, i Antonio Tejero els ha anat de meravella per presentar l’1-0 al mateix nivell que el 23-F.

Perquè Tejero no quedés aïllat, però, aquests digitals inclouen la seva carta dins d’un menú d’informacions relatives al procés, en una mena de gradació que va del desafiament dels alcaldes partidaris del Referèndum fins a la intervenció de material imprès per part dels diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat.

D’aquesta manera, la figura de l’excolpista apareix com un esgraó normal en aquesta escalada informativa que, al capdavall, pretén exhortar a l’actuació militar davant la voluntat dels catalans de decidir, a través de les urnes, el seu futur polític.