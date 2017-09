El dimarts de la setmana vinent, dia 26 de setembre, expira el termini fixat per la Unió Europea perquè els estats membres acollin el nombre de refugiats que es van comprometre l’any 2015. Hauran passat dos anys i, quan falta una setmana pel venciment de l’acord, l’Estat espanyol només ha rebut 1.980 dels 17.337 a què s’havia compromès en aquest termini.

Com denunciava ahir l’oenagé Oxfam Intermón, el nombre de persones que han arribat en territori espanyol tan sols representa l’11,4% del total que havien de ser acollits, una circumstància que posa de manifest l’incompliment del govern del PP pel que fa aquesta demanda.

Però, lluny de recordar-ho, els mitjans més conservadors aprofiten qualsevol oportunitat per relacionar la població que busca asil a Europa amb la inseguretat ciutadana.

Mentre els digitals progressistes denuncien la inhibició del govern Rajoy a atendre la petició de la UE, els ancorats a la dreta multipliquen les notícies en què intenten vincular determinats episodis de violència amb els refugiats que s’han instal·lat a Europa fugint de la persecució política i la penúria econòmica.

Ahir mateix, el digital La Gaceta assenyalava que el presumpte autor del darrer atemptat a Londres era un “refugiat iraquià”. Si repassem el cas, però, veurem que es tracta d’un noi de 18 anys que, arran de la mort dels seus pares ara fa tres anys, va ser allotjat, amb 300 adolescents més, en una residència creada per un matrimoni anglès a qui la reina Isabel II va concedir la medalla d’or de l’Imperi Britànic.

El fet que el noi provingués del Pròxim Orient és utilitzat pel portal ultra per establir la teoria que els refugiats suposen un perill i que el multiculturalisme ha creat petits califats a la capital anglesa on la població musulmana és adoctrinada per atacar Occident.

Al costat d’aquesta notícia, La Gaceta inclou una segona relativa a una suposada violació d’una noia per part de dos “refugiats” afganesos a Baviera. Per reforçar la tesi que els nouvinguts atempten contra el benestar de la població, pren de referència l’augment d’agressions que s’ha registrat en aquest land alemany, establint una relació de causa-efecte amb l’objectiu d’estigmatitzar i criminalitzar la comunitat afganesa.

També el diari El Mundo aprofitava ahir l’atemptat de Londres per presentar els refugiats com un risc per a la convivència. Amb el títol “De casa d’acollida a refugi de gihadistes”, s’endinsava en la vida del suposat perpetrador per concloure que els joves procedents de regions ocupades per l’Estat islàmic són potencials criminals en estar influenciats pels imams salafistes que, presumptament, poblen Anglaterra.

Amb el mateix objectiu, el web Hispanidad s’havia fet ressò durant l’estiu que un periodista alemany es dedicava a recopilar els crims comesos a Europa per “refugiats”, de qui el rotatiu ultra assenyala en un article que, una part d’ells, són islamistes radicals.

A través d’aquesta amalgama d’informacions, totes de signe negatiu o en què s’hi narren episodis de violència, aquests portals atribueixen l’increment dels conflictes i la inseguretat amb l’arribada de persones que escapen de Síria i altres països de tradició musulmana. D’aquesta manera, secunden els diferents governs que, com és el cas del PP a l’Estat espanyol o l’extremista de Bulgària, es mostren refractaris a la immigració i incompleixen els seus compromisos en aquesta matèria.