El desembarcament de la Guàrdia Civil a Catalunya va quedar immoralitzat el 9 de setembre passat, quan una dotació d’agents va escorcollar a Valls les instal·lacions del setmanari El Vallenc, fet que va desencadenar les protestes de centenars de veïns d’aquest municipi de l’Alt Camp.

Però amb l’actuació d’ahir dimecres, durant el qual va confiscar propaganda i butlletes de votació i va arrestar a diversos alts càrrecs de la Generalitat, la Benemèrita ha emergit definitivament com una dels actors a tenir en compte amb vista a interpretar l’actual moment polític.

Així com amplis sectors de la societat catalana han criticat les operacions repressives que practica aquest cos sota les ordres de la justícia espanyola, des de l’espectre constitucionalista defensen el seu desplegament en ares de perseguir la il·legalitat que, segons han dictaminat els tribunals de l’Estat, suposa la convocatòria del referèndum.

No sols això. Els mitjans més conservadors han aprofitat la presència de la Guàrdia Civil a Catalunya per denigrar el paper dels Mossos d’Esquadra, contra els quals fa temps que qüestionen la seva tasca. Ho van fer amb motiu dels atemptats gihadistes ocorreguts a Barcelona i Cambrils el 17 d’agost, acusant-los de no prevenir l’atac a la Rambla ni interceptar la cèlula de Ripoll, i ara quan, en relació al procés, els presenten com una policia complaent amb el govern català.

Prova d’aquest tractament són les portades i algunes informacions aparegudes avui dijous a diversos digitals espanyolistes. Mentre la Guàrdia Civil apareix com un cos responsable, professional i preparat per aturar l’1 d’octubre, els Mossos són acusats de mantenir una conxorxa amb l’Executiu de Puigdemont per tal de facilitar les protestes de la població i el mateix referèndum.

Diaris com l’ABC, El Mundo o La Gaceta obren les seves edicions amb la fotografia d’un vehicle de la Guàrdia Civil empaperat d’adhesius i cartells i titulars en què es qualifica els manifestants de posar en perill i atemorir els agents, al torn que critiquen els Mossos per no haver arrestat a cap manifestant durant les concentracions registrades ahir al vespre.

També aquests digitals es fan ressò de la possibilitat que el Ministeri de l’Interior assumeixi el control de la policia catalana a causa de la suposada “passivitat” amb què aquesta estaria operant. Una petició que vindria de la mateixa Guàrdia Civil, de qui exalten el “gran labor” que desenvolupa i el “valor” que exhibeixen a l’hora de contenir “la violència dels separatistes” a Catalunya i a altres zones de l’Estat.

En aquesta línia, l’ABC publica la carta del comissari en cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per concloure que, lluny d’exigir contundència als destacaments, pretén que siguin indulgents en cas que es vulneri la seguretat ciutadana, al torn que una de les seves columnistes, la periodista Isabel San Sebastián, afirma que han esdevingut “còmplices necessaris (del govern català) per a la consumació del cop” (en referència al full de ruta que apliquen Junts pel Sí i la CUP).

Per acabar-ho de reblar, el diari ultraconservador publica un estudi segons el qual el manteniment dels Mossos d’Esquadra representa, en termes salarials, un 60% més que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. D’acord amb aquest estudi, aquest privilegi pressupostari respecte a altres cossos “no ha servit perquè els Mossos hagin complert l’ordre que la Fiscalia va donar a Trapero” a efectes de perseguir la logística posada en marxa pel referèndum il·legal.

D’aquesta manera, a força d’exaltar la feina de la Guàrdia Civil i posar en entredit el paper dels Mossos, els mitjans espanyolistes basteixen l’argumentari per legitimar l’arribada de més efectius policials de l’Estat a Catalunya amb vista a la celebració del referèndum sobre la independència.