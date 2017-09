Ja fa dies que la ultradreta ha sortit al carrer per mostrar la seva animadversió cap a la convocatòria de l’1 d’octubre. A mesura que s’apropa el referèndum, assistim a desenes d’actes en què els seus militants abranden ensenyes franquistes i altres símbols propis de règims dictatorials. En aquest repertori, no falten les insígnies de la Falange i lemes que inciten a l’odi contra l’independentisme i els moviments polítics d’esquerres.

En les últimes concentracions ultres, s’han registrat agressions contra periodistes que cobrien la informació o persones que assistien als actes als quals l’extrema dreta ha pretès boicotejar. Així va passar el dissabte passat, dia 23, quan un centenar de feixistes van presentar-se davant la seu de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Barcelona.

Durant la protesta, una periodista va enregistrar el moment en què era amenaçada i, en acabar, la televisió va captar les imatges d’un militant ultra que atonyinava un jove i d’altres que insultaven una parella de dones que circulaven en cotxe per la zona. Però així com la majoria de digitals catalans, El Diario.es, El Plural i altres mitjans progressistes van identificar els concentrats com a membres de la ultradreta, els més conservadors es van limitar a obviar aquesta circumstància i minimitzar les agressions.

En les seves cròniques, aquests rotatius van fer servir títols com “Centenars de catalans es manifesten contra l’independentisme a la seu de la ANC” (Mediterráneo Digital), “Uns 400 manifestants clamen a Barcelona contra «els traïdors de la pàtria” (Última Hora) o “Manifestació contra el separatisme davant la seu de la ANC” (Alerta Digital).

També Televisió Espanyola va obviar el caràcter feixista de la concentració i s’hi va referir amb una nota de premsa que, sota el títol “Un centenar de persones es manifesten a la seu de la ANC en defensa de la unitat d’Espanya”, ocultava la presència de símbols franquistes i insults contra el sobiranisme català.

Fins i tot La Sexta, tal com va recordar el portal El Nacional, va parlar d’una “manifestació de ciutadans” que portaven “banderes espanyoles”, a més d’atribuir el cordó policial desplegat davant de l’ANC a les desenes d’independentistes “que van cridar consignes a favor del referèndum”, no pas a l’intent dels ultres d’agredir-los.

Un tractament similar també es va produir amb motiu dels incidents que centenars d’ultres van protagonitzar davant el recinte firal de Saragossa on, aquest proppassat diumenge, dia 24, Unidos Podemos, les seves confluències i diputats d’altres formacions va celebrar un acte per exigir que s’acabi amb l’actual estat d’excepció que es viu a Catalunya.

Tot i la ostentació de banderes falangistes i preconstitucionals entre els manifestants, els rotatius espanyolistes i les emissores públiques de l’Estat van reduir l’acte a una simple concentració de persones amb banderes espanyoles.

De totes les cròniques, cal destacar “Saragossa rep Podemos amb una impressionant manifestació amb banderes d’Espanya” (Mediterráneo Digital), “Protestes per la retirada de la bandera espanyola en l’assemblea bolivariana pro 1-O a Saragossa” (Ok Diario) o les que va oferir Televisió Espanyola amb el títol “Tensió a l’exterior de l’acte d’Unidos Podemos a Saragossa per tractar la situació a Catalunya” o Telemadrid, que va parlar de “Centenars de manifestants intenten entrar en l’acte de Podemos a Saragossa“.

Cap d’aquests mitjans va fer al·lusió a la presència de neonazis a la concentració i, tan sols uns quants, van destacar l’atac que va patir la presidenta de les Corts d’Aragó. Ni tan sols El País va posar-ho en portada, sinó que va optar per emmascarar aquest fet amb el titular “Radicals amb banderes espanyoles assetgen l’assemblea de Podemos a Saragossa“, alhora que, en els pàgines interiors, no va reproduir cap de les instantànies on es veu a alguns manifestants enarborar banderes amb l’àguila franquista.

La creixent irrupció de la ultradreta als carrers de l’Estat constituiria un senyal d’alarma a qualsevol país democràtic. Però alguns mitjans estatals, lluny de fer-se’n ressò, ho han convertit en un acte de normalitat al ser revestida amb la pell de xai.

D’aquesta manera, els qui propugnen la presó i l’extermini de la dissidència, acaben esdevenint ciutadans que democràticament defensen l’Espanya constitucional. Un exercici de contorsionisme mediàtic amb el qual la caverna continua la seva campanya contra el referèndum d’aquest proper diumenge.