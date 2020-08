Escorcolls, identificacions i fins i tot algunes empentes entre el tracte que van patir de part dels Mossos d’Esquadra els fotoperiodistes que cobrien les protestes per la presència dels reis d’Espanya a Poblet, el 20 de juliol. Aquest és un dels casos més destacats d’aquest mes de juliol.

El Mapa de la Censura també recull amenaces a diferents mitjans, com el programa de ràdio La Sotana o l’equip de TV3 que cobria les protestes anticonfinament a Lleida. A més una unitat mòbil de TV3 ha patit un robatori. L’eliminació d’una entrevista de Vilaweb del seu perfil de Facebook, la proposta de llei de Vox per prohibir el fact-checking o la sentència de l’Audiència Nacional eliminant l’accés públic de les tesis doctorals també han estat inclosos en aquest recull de casos.

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 9-7-20 Facebook ha eliminat de forma sobtada i sense donar explicacions l’enllaç a l’entrevista al periodista danès Per Nyholm, publicat al compte de Vilaweb, amb més de 170.000 seguidors. Segons denuncia el digital, Facebook no ha donat «cap explicació al respecte ni tampoc l’opció a argumentar l’oposició». A l’entrevista, Nyholm parla sobre el tracte de l’estat espanyol cap a Catalunya.

Amenaces als estudis on es grava La Sotana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 10-7-20 L’estudi de gravació BCN-Radio Hub, des d’on es produeix el programa de ràdio La Sotana, ha rebut amenaces per part de seguidors ultres del RCD Espanyol. Els fets s’han produït arran de les bromes del programa amb el descens de l’Espanyol a segona divisió. En un comunicat, La Sotana, ha recordat que no tenen cap relació amb BCN-Radio Hub, més enllà de llogar-hi l’estudi per a enregistrar el programa i demanen que «si algú té algun dubte que es dirigeixi directament a nosaltres». En el mateix comunicat La Sotana es reafirma en els continguts emesos i deixa clar que no demana disculpes.

Insults a un equip de TV3 a una concentració contra el confinament

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

LLEIDA 12-7-20 La concentració convocada via xarxes socials contra les noves ordres de confinar Lleida i set municipis més del Segrià ha acabat amb crits de «manipuladors» contra l’equip de TV3 que cobria els fets.

Un grup de manifestants increpen a dos treballadors de TV3 que cobrien la concentració a crits de “manipuladors”. Lleida no és això, òbviament! pic.twitter.com/3wvu40bw5Y — Àlvar Llobet Sotelo (@AlvarLlobet) July 12, 2020

Trenquen i roben una unitat mòbil de TV3

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 16-7-20 Una unitat mòbil de TV3 ha patit el trencament d’un vidre i el robatori de part de l’equip. Els fets s’han produït a la platja de la Marbella (Barcelona) mentre la periodista i el càmera cobrien una notícia des de la platja. Les persones afectades asseguren que el fet de portar un cotxe logotipat amb un mitjà de comunicació els ha convertit en objectiu i que fets similars han passat ja amb altres vehicles de televisions.

Vox registra una proposició de llei per regular el fact-checking

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 17-7-20 El grup parlamentari de Vox al Congrés espanyol ha registrat una proposta de llei per regular les activitats de fact-checking o verificació de notícies falses. La proposta de llei inclou que aquesta activitat no pugui ser feta per cap entitat governamental ni «partidista», tampoc pot verificar «opinions» i que només els jutges puguin intervenir en la decisió si la notícia és falsa o no.

Vox registra una proposición de ley para regular (prohibir) el fact-checking https://t.co/GuLAqopAth pic.twitter.com/GK2nbmfDOz — Borja Rodrigo (@Borjarodrigo) July 17, 2020

Detinguda per una piulada

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

MATARÓ 17-7-20 Una veïna de Mataró ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra –i alliberada unes hores després- per un presumpte delicte d’enaltiment del terrorisme. El motiu seria el contingut d’una piulada.

Una sentència de l’Audiència Nacional impedeix l’accés públic a les tesis doctorals

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

ESTAT ESPANYOL 20-7-20 La sala de contenciós-administratiu de l’Audiència Nacional espanyola ha determinat que les tesis doctorals no poden consultar-se de forma pública sense el permís exprés de l’autor. Una decisió justificada en la defensa de la propietat intel·lectual i que trenca el principi de lliure accés en benefici de les investigacions científiques i acadèmiques que predominava fins ara. La sentència és el resultat d’una demanda presentada per un particular per poder consultar la tesi doctoral d’un alt càrrec de la Universitat Politècnica de Madrid sobre la que tenia sospites de plagi.

Mossos d’Esquadra escorcollen i impedeixen la feina de fotoperiodistes que cobreixen les protestes contra el Rei

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

POBLET 20-7-20 Diversos fotoperiodistes que cobrien les protestes contra la visita dels reis espanyols al monestir de Poblet han denunciat l’actitud dels Mossos d’Esquadra. En alguns casos han escorcollat i identificat als professionals de la informació, malgrat que portessin els braçals oficials, i en almenys un altre cas, han empès un fotògraf amb un monopeu mentre feia la seva feina.

🔥REBEM AL REI🔥 Avui a Poblet amb alguns amics que també practiquen el fotoperiodisme a rebre el rei i acompanyar la convocatòria dels @CDRCatOficial com a fotògraf i comunicació de @lalertacanal. M’han, retingut, identificat, escorcollat i denunciat. 📸 : @jordicosta1425 pic.twitter.com/6xfx9GYTyk — Paul Regret (@DavidMelero16) July 20, 2020