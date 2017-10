Barcelona ha posat en marxa un ambiciós pla d’ampliació de la xarxa de carrils bici, una vegada la bicicleta ha esdevingut la modalitat de desplaçament que més ha augmentat els darrers anys. Encara està per sota del cotxe i del transport públic, però el seu ús ha crescut de manera exponencial, cosa que ha obligat a multiplicar per deu el nombre d’unitats del servei del Bicing (s’ha passat de 600 bicicletes a les 6.000) i a allargar els trams per als dos pedals.

Segons fonts del consistori barceloní, es preveu arribar als 308 quilòmetres de circuit, l’equivalent a un 165% més respecte al 2015, quan es partia d’una trama de 116 quilòmetres. D’aquesta manera, l’Ajuntament calcula que gairebé tota la població –concretament un 95%– disposarà d’un carril bici situat a un mínim 300 metres del seu domicili.

Entorn d’aquest projecte, La Vanguardia i altres mitjans conservadors han trobat un nou filó per desgasatar l’acció de govern d’Ada Colau. Si abans havia utilitzat el desgavell que provocaven les obres a la plaça de les Glòries o l’entrada en funcionament d’una superilla al Poblenou, ara l’excusa per carregar contra el consistori són les suposades molèsties que l’obertura de nous carrils bici causen entre alguns veïns.

Ahir dilluns, dia 4 de setembre, el diari del Grup Godó dedicava un llarg reportatge a construir la teoria segons la qual la implementació de la infraestructura només provoca greus inconvenients als barris de la ciutat. Amb el títol “La indignació pels carrils bici s’expandeix per Barcelona”, l’article converteix en categoria quatre incidències per intentar demostrar que el projecte estrella de Colau és perjudicial i aixeca molta polèmica on es fan les obres.

Entre altres píndoles, cita l’excessiva pendent d’un tram en construcció, les dificultats perquè els vehicles aparquin en un altre o el fet que, a la zona de Fort Pienc, el carril que ha d’inaugurar-se farà desplaçar els contenidors on ara es llança l’escombraria. També a l’àrea que envolta el Turó Parc, La Vanguardia posa en boca dels veïns el temor que el soroll augmentarà a causa del nou carril bici que s’hi està projectant.

Malgrat que el BACC, una de les plataformes de referència dels ciclistes, la cooperativa Biciclot i la revista Ciclosfera han celebrat l’increment de carrils bici i la seva funció mediambiental, La Vanguardia i altres mitjans rotatius s’han bolcat els darrers dies en informacions que demonitzen el projecte de l’Ajuntament.

Per atiar el conflicte, han donat un ampli espai als portaveus municipals del PP i Ciutadans, que a l’uníson acusen el govern Colau de fer “nyaps” i “obres improvisades” que pertorben l’inici del curs alhora que, segons afirmen, es mostra permissiu amb l’“incivisme” que estarien cometent alguns usuaris dels dos pedals. De res no ha servit que les entitats i els experts en mobilitat valorin la importància de la nova xarxa de carrils, sobre els quals assenyalen que ajudaran a pacificar el trànsit i a disminuir la contaminació que afecta la capital catalana. Aquestes opinions no apareixen enlloc.

L’ús de queixes sobre els carrils bicis també va servir en el seu moment de munició política a altres ciutats. És el cas de Madrid, on ABC i La Razón va atacar l’alcaldessa Manuela Carmena arran del col·lapse que les obres per ampliar un tram van causar en el bulevard de la capital espanyola. En canvi, no van dedicar cap paràgraf a parlar sobre l’opinió favorable que els plans del consistori havia despertat entre les entitats ciclistes.

Igual que ha fet La Vanguardia, aquests digitals van furgar en petites polèmiques per atacar Carmena, tot obviant que, a criteri dels experts, l’extensió de la infraestructura conté elements positius amb vista a assolir una ciutat pacífica, harmònica i descongestionada.