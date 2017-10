El mapa dels Països Catalans a l’espai ‘El Temps’ de TV3 s’ha projectat d’ençà que la cadena va cobrir l’emissió a tots els territoris de parla catalana. Més enllà de les cròniques que ofereixen les respectives delegacions en aquesta àrea, els telenotícies també ofereixen als espectadors la previsió meteorològica de la seva zona.

Aquest recurs, contemplat en el llibre d’estil de la televisió pública, mai no ha agradat als partits polítics i sectors d’òrbita espanyolista. Tampoc als mitjans que els són afins. El rebuig al mapa de ‘El Temps’ de TV3 va reaparèixer novament ahir dimarts, 5 de setembre, quan l’ABC va aprofitar la proximitat dels actes de la Diada i l’actual moment polític que viu el Principat per titular una de les seves notícies: “TV3 anuncia la previsió del temps per la Diada amb mapes dels “países catalanes””.

Pel diari ultraconservador, l’enquadrament de “les dues regions veïnes en els denominats países catalanes” té a veure amb el principi d’acord entre l’administració catalana i valenciana perquè es recuperi la reciprocitat de les respectives cadenes autonòmiques tan bon punt es reprenguin les emissions de RRTV sota la direcció d’Empar Marco. Darrere aquesta decisió, l’ABC hi veu la influència del “pancatalanisme”, al qual l’Executiu de Ximo Puig s’hauria entregat des que va ocupar la presidència de la Generalitat Valenciana.

En lloc d’analitzar la reciprocitat com un acte de normalitat entre les diferents administracions que comparteixen un mateix espai lingüístic, aquest diari emmarca la decisió dins del que denomina “Desafiament sobiranista”. Així ho va considerar també el 19 de maig de 2016, quan va acusar el president valencià de secundar l’estratègia del govern independentista de Junts pel Sí. En un llarg article, titulat “Estelades i mapes dels «países catalanes»: així és la TV3 que Puig vol pels valencians”, acusa el govern valencià de permetre que TV3 torni a entrar a les llars valencianes oferint un mapa del temps que, a més d’obviar el conjunt de l’Estat espanyol, inclou com a part de la “nació catalana” el País Valencià i les Illes Balears.

Més recentment, el passat mes de juny, els diaris Tolerancia.org i Elcatalan.es publicaven un article del columnista Pau Guix que aprofundia en aquesta tesi. Guix, que titula el text “Odiun Cultural (una cultura sota la influencia)”, insinua que la cadena pública catalana actua sota el mandat d’Òmnium Cultural, a través de la qual s’estaria fomentant una estratègia “imperialista” que, com màxim objectiu, tindria “vendre el deliri allò que només existeix en els mapes del temps de TV3, ““Els Països Catalans””.

La fixació per l’imaginari simbòlic que denota el mapa de TV3 s’arrossega des de fa molts anys. Gairebé tots els mitjans espanyolistes han vinculat la seva aparició amb el “full de ruta” que el nacionalisme català portaria desenvolupant amb el propòsit de trencar amb la legalitat espanyola.

Sobre aquest “full de ruta” ja en parlava Alerta Digital en un article publicat el 23 de gener de 2012, quan va acusar la Generalitat de prohibir que els periodistes de la cadena qualifiquessin de “nació” l’Estat espanyol, alhora que els obligava a utilitzar el terme “Països Catalans” per referir-se a les regions de Catalunya, València, Illes Balears i la Catalunya Nord, “malgrat que no correspon a cap entitat política oficialment reconeguda”. Per aquest diari en línia, el mapa de l’espai ‘El Temps’ i els “suposats” documentals Adéu, Espanya? i Monarquia o República s’inscrivien en “aquesta propaganda a favor del secessionisme i totalment parcial”.

També fa dos anys, el febrer de 2015, La Voz Digital s’escandalitzava perquè “el Servei de Meteorologia del Govern català, depenent de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, inclou la Comunitat Valenciana juntament amb Catalunya i les Baleares en els seus mapes, en clares intencions polítiques”. Una apreciació que, des de la caverna, apareix de forma cíclica amb l’ànim de criminalitzar TV3, el sobiranisme i les intencions de la cadena d’accedir a tota l’àrea lingüística catalana.