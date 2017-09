Les concentracions dels darrers dies han incorporat un nou lema que s’ha sumat als càntics a favor del referèndum, del dret a decidir o de la independència: “Premsa espanyola, manipuladora!”, ha cridat la gent en diverses ocasions, fent referència a notícies falses o inexactes publicades els darrers dies. Aquest matí mateix, a la UAB, la Plaça Cívica sencera cridava això mentre una reportera de La Sexta intentava fer una connexió en directe:



Els últims dies, televisions amb seu a Madrid han emfasitzat els enfrontaments entre manifestants i policia a les manifestacions, sense contextualitzar que eren totalment puntuals i que la gran majoria eren protestes pacífiques, i sovint han ofert plans tancats que no ensenyaven la quantitat de gent concentrada. En el cas de Televisió Espanyola, els mateixos treballadors han denunciat aquesta manipulació. Però la violència i la quantitat de gent a les concentracions no és l’únic tema que ha propiciat l’aparició de titulars equivocats o directament falsos.

Protestes amb poca gent: TVE manipula les notícies de l’1-O, segons denuncien treballadors

Segons publica avui Vertele, periodistes de TVE Sant Cugat s’han queixat al Consell d’Informatius de la cadena denunciant la manipulació que estan veient a les informacions relatives a l’1-O, assenyalant que el tractament “és esbiaixat i amaga part del que està passant”.

Concretament, informen que dimarts 20 de setembre, al Telediario de les edicions de migdia i de vespre es van ocultar imatges de les concentracions massives. “Les imatges es van escollir evitant oferir els plans generals que reflectien que hi va haver una concentració massiva davant del Departament d’Economia de la Generalitat”. En canvi, es van posar plans de primera hora del matí, quan encara no hi havia gaire gent, per minimitzar la protesta.

A més, també denuncien que es van repetir fins a tres cops imatges d’actituds violentes cap a la Guàrdia Civil, tot i que van ser minoritàries en aquella concentració.

Les pintades “caducades” al comerç de la família d’Albert Rivera a Granollers

El Confidencial publicava dimecres a les 10:22 un tweet que deia: “Ha aparegut aquesta pintada a la botiga dels pares d’Albert Rivera”. A la imatge es veia una persiana abaixada amb la inscripció “Porcs feixistes!” i una diana dibuixada. Una foto amb un missatge molt intimidatori, amb una rellevància informativa evident i més en el context de dimecres. Però amb un problema: era falsa. O, millor dit, era antiga.

Pocs minuts després, un tuitaire alertava que la fotografia corresponia a una notícia d’El Mundo de l’any 2008. Res a veure amb el context actual. Què ho fa que una foto de l’any 2008 s’utilitzi nou anys després en un context com el de dimecres? Per què no es va contrastar la informació?

Al cap d’uns minuts, el mateix Albert Rivera denunciava a Twitter la situació i adjuntava dues imatges ben diferents de les utilitzades per El Confidencial. Una, un pla general de la persiana on apareixen cartells a favor del referèndum i la campanya del Sí, de l’estil dels de la campanya Empaperem.cat, la campanya “Crida per la democràcia” d’Òmnium o la CUP, però en cap cas amenaces. L’altra, una foto de detall, mostra una inscripció –que sembla de tamany petit i feta amb rotulador- que posa “Ciudadanos, no és la vostra terra ni la vostra lluita”.

Arribava llavors la rectificació d’El Confidencial, però la imatge ja havia corregut per les xarxes. “Aquí pots veure les imatges d’avui. Efectivament, hem errat en l’atribució d’aquella i demanem disculpes”, explicaven. El titular al web es convertia en “Els independentistes omplen de cartells i pintades el negoci dels pares de Rivera”.

Vells invàlids i nens de pit, el titular surrealista de Libertad Digital

El que s’emporta el premi gros és Libertad Digital. No tan pel seu peculiar estiu informatiu, ni tampoc per la comparació habitual entre l’independentisme i ETA, sinó per batre rècords de surrealisme en aquest titular de dilluns:

En un article d’opinió analitzant les notícies, la redactora en cap del mitjà, Pilar Díez, atribueix de manera curiosa aquesta informació tan cridanera:

