El “desafiament” kurd, un avís per a navegants

Aquest dilluns passat, 25 de setembre, el Kurdistan iraquià va votar massivament a favor de la independència per mitjà d’un referèndum que havia aixecat moltes expectatives a la comunitat internacional pels efectes que pot tenir en el taulell polític de la regió.

Tot i les amenaces de Bagdad i el clima bèl·lic en què es troben les milícies kurdes, enfrontades a la pinça que formen Estat Islàmic i l’exèrcit turc, més de tres milions de ciutadans van participar en la convocatòria, l’equivalent al 72,16% del cens, de les quals un 92% va donar suport al projecte de secessió organitzat pel president d’aquesta regió autònoma, Masud Barzani.

Malgrat que el mandatari kurd ha reiterat que la consulta no implica la declaració immediata de la independència, sinó que és un aval per encetar negociacions amb el govern de l’Iraq, la majoria de mitjans espanyolistes han presentat el referèndum kurd com un despropòsit que amenaça la pau, la democràcia i contravé tots els preceptes del dret internacional.

Conscient que pot servir de retrovisor pel plet català, s’han dedicar a abominar la seva celebració i alertar dels suposats perjudicis que suposarà per a l’estabilitat a l’Iraq i, per extensió, al Pròxim Orient,

Així ho tractava el diari La Razón, que sota el títol «Kurdistan: La imposició del «sí» eleva la tensió a l’Iraq», posa l’accent en el fet que, arran del referèndum, el govern iraquià pensa tancar l’espai aeri i les fronteres si Barzani intenta consumar la secessió. En boca del primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, aquest rotatiu titlla la consulta d'”unilateral i inconstitucional”.

També l’ABC presenta el referèndum kurd com una iniciativa il·legal i antidemocràtica i, en una crònica carregada de desqualificacions cap als seus impulsors, explica que l’eufòria als carrers de la capital, Erbil,contrasta amn la còlera de les potències de la zona fins a l’extrem que, en una clara al·lusió a la situació que es viu a l’Estat espanyol, “Turquia tem que una eventual independència atiï les aspiracions separatistes en altres regions».

El mirall català també és molt present en les informacions que publica El Español respecte al referèndum kurd. Tant és així que, en ares de buscar analogies, el portal d’ultradreta destaca que el referèndum s’ha realitzat desoint les prohibicions de Bagdad i que ha comptat amb el rebuig frontal de les potències occidentals, a més de recordar que tant l’Iran com Turquia l’han qualificat d'”amenaça nacional”.

En la mateixa línia ho tracta Hispan TV, que se centra en l’error que, al seu entendre, suposa el procés emancipatori del poble kurd, del qual assevera que sortirà perjudicat en veure restringida la venda de petroli. Segons el digital ultraconservador, les ambicions de les autoritats kurdes faran que Turquia només en negociï la compra a través del govern central de Bagdad.

En base a aquesta fil argumental, els mitjans d’òrbita espanyolista aprofundeixen en la tesi que, com estaria passant al Kurdistan, el referèndum català pot generar episodis de violència i que, en cas d’una eventual declaració unilateral d’independència del Parlament, l’economia i el benestar de la població quedarien greument deteriorades.