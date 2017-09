Aquest proper diumenge, 1 d’octubre, el referèndum sobre la independència acapararà l’atenció mediàtica com mai ha passat en la història recent de Catalunya. Atesa la creixent expectació que ha suscitat els darrers dies, el trànsit de notícies serà incessant des de primera hora del matí, en una jornada per la qual s’han interessat centenars de mitjans, periodistes i analistes polítics d’arreu del món.

En aquest sentit, diversos mitjans i projectes de comunicació independents abordaran totes les incidències que es registrin als diferents punts d’interès periodístic, d’aquí que hagin perfilat la logística per assegurar una bona cobertura en diferents formats i gèneres periodístics.

Des de Media.cat, voluntaris del Grup de Periodistes Ramon Barnils s’encarregaran de recollir els episodis en què es limiti l’accés a la informació i a la participació política. Tots els casos seran incorporats en temps present en el ‘Mapa de la censura’, on des de l’entrada de la Guàrdia Civil a les instal·lacions de la revista El Vallenc el 9 de setembre passat, ha acumulat més de 60 situacions, que van des d’amenaces i agressions físiques a periodistes per part de l’extrema dreta, intents de la policia de robar el mòbil a periodistes mentre gravaven un acte, així com el registres a les seus de mitjans públics i digitals. Les diferents incidències es difondran a a les xarxes socials amb l’etiqueta #MapaCensura1O i s’aniran publicant a l’enllaç www.media.cat/mapacensura.

A més del seguiment que en farà Media.cat, una trentena de projectes i mitjans de l’àmbit de la comunicació lliure i alternativa han creat l’Agència UO, que difondrà tot el que succeeixi durant la jornada de diumenge mitjançant tres canals: un minut a minut en format teletip, un programa en directe que comptarà amb streaming d’àudio i audiovisual i càpsules de vídeo que s’emetran de manera esgraonada. El seu hastag és #AgenciaUO

Aquesta iniciativa s’inspira en l’Agència-29, creada per seguir les vagues generals que s’han celebrat els darrers anys a Catalunya, durant les quals una vintena de digitals, ràdios lliures i mitjans escrits i audiovisuals van cobrir coordinadament les respectives convocatòries, ja sigui narrant les manifestacions o introduint cròniques d’ambient i articles de context.

En aquesta ocasió, també s’inclourà entrevistes a peu de carrer que, gràcies a la cooperativa Aula d’Idiomes, es traduiran en castellà i anglès, alhora que, des de les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), es donarà informació promenoritzada de totes les incidències que es registrin des de les 6 del matí de diumenge fins a les 2 de la matinada de dilluns, quan es tancarà el seguiment informatiu. No faltarà, igualment, una galeria amb un recull d’imatges i talls de vídeo dels moments més destacables.

L’Agència UO s’ha organitzat en assemblea i compta amb la participació la revista Directa i altres mitjans lliures d’arreu del territori, com són Metromuster, La Mosca, Càmeres i Acció, Som Atents, La Intervia, Ariet, L’Altaveu, Ràdio Terra o Fora de Camp, a més de desenes de periodistes i reporters gràfics a títol individual que facilitaran dades des de la capital catalana i altres localitats del país.

Des de Media.cat i l’Agència UO es vol garantir l’accés a una informació rigorosa, que permeti conèixer tots els aspectes d’una jornada respecte la qual els grans massmèdia tendiran a vehicular la mirada dels grups econòmics de què depenen. Davant d’aquestes visions supeditades als interessos del poder polític i financer, les dues iniciatives pretenen ser una finestra independent en què la ciutadania sigui la veritable protagonista.