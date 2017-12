“Però dins la meva copa veig, reflectida la teva llum, me la beuré, servil i acabat, boig per tu”. Aquesta estrofa de la cançó de Sau –que, més o menys ens sabem tots– va ser la que uns estudiants li van dedicar a una periodista de La Sexta el passat 22 de setembre quan intentava fer un directe per a l’informatiu de la seva cadena. Era una protesta pacífica contra el que consideraven una línia editorial poc ètica.

Els ànims ja estaven més que escalfats a causa del registre al Departament d’Economia, les primeres detencions… i això que no havia arribat encara el pitjor. Els estudiants la van prendre amb la reportera, però en lloc d’insultar-la van optar per cantar-li una balada. Boicot simpàtic per a alguns, acció imperdonable per a uns altres.

Aquesta mateixa setmana, un periodista de la Cadena Ser –de Ràdio Barcelona– es queixava que quan intentava entrevistar a algú molta gent es fixava en el seu micròfon i llavors li negaven l’entrevista i li deien que és que era l’enemic.

En el mateix sentit, un usuari de Twitter explicava tot cofoi fa pocs dies que li havia negat una decla (“declaració”, en argot) a una periodista de Telecinco i que “aquesta” no li canviaria el significat de les seves paraules, que què s’havia pensat.

És obvi que cadascú pot escollir a qui concedir una entrevista i a qui no. I que també és molt sa que hàgim adquirit una consciència i una cultura mediàtica que ens permeti saber que no sempre tractaran les nostres declaracions amb tota la cura i el respecte que mereixen. Però el que no és presentable és pagar-ho amb el periodista que fa carrer.

La reportera de Telecinco a qui li van dir de tot no és responsable del que facin a la redacció de Madrid amb el material que ella aporta, com tampoc no ho és el locutor de Ràdio Barcelona ni la reportera de La Sexta.

Deixem-los treballar! I que facin la seva feina el més dignament que puguin. I queixem-nos contra qui ens hem de queixar: contra els grups que controlen els mitjans, directius o qui sigui que talla el bacallà.

Molt més greus han estat, evidentment, els casos a l’altre bàndol (si és que s’escau la terminologia bèl·lica). Ja no és menyspreu sinó violència: periodistes de TV3 i RAC1, entre d’altres, que han rebut insults, amenaces i agressions i l’assetjament a la seu de Catalunya Ràdio per part d’alguns participants a manifestacions unionistes. Simplement per no estar d’acord amb línia editorial d’aquests mitjans.

Quan a algú li cal arribar a les mans per mostrar la seva disconformitat és que el seu argument perd tota la validesa.