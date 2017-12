Avui dijous, dia 23 de novembre, el Congrés de diputats espanyol ha aprovat renovar per cinc anys més el cupo pel País Basc, el sistema de finançament que caracteritza aquesta comunitat des dels pactes de la negociació autonòmica.

Per primer cop, però, la renovació del cupo, que s’ha tramitat per la via d’urgència, ha comptat amb el rebuig de 36 diputats de la cambra baixa, els que corresponen a la suma de Ciutadans i Compromís. La resta, un total de 292, han recolzat la mesura, mentre que només dos s’han abstingut, permetent que es prolongui un model de gestió econòmica través del qual el País Basc incrementarà la recaptació en 1.800 milions d’euros anuals.

Fins aquest mateix matí, tots els diaris anaven plens d’articles i columnes a favor o en contra de renovar la partida que el País Basc ha de pagar anualment a l’Estat pels serveis que aquest li presta en virtut de les competències que no té transferides. Concretament, per les ambaixades a l’exterior, els museus de titularitat estatal, la política de defensa o els interessos del deute, entre altres aspectes.

Per bé que la majoria dels rotatius progressistes han secundat la prorrogació, des de la caverna mediàtica s’han fet autèntics escarafalls, recriminant al Partit Popular que cedís a les pretensions del nacionalisme basc.

És el cas del diari El Mundo, que obre l’edició d’avui amb una entrevista a Ángel de la Fuente, director executiu de la conservadora Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que de forma enèrgica desqualifica la nova Llei del cupo pel període 2017-2021, fins a l’extrem de considerar que “les diputacions forals haurien d’abonar molts més caudals públics a l’administració de l’Estat”.

Tot i ser conscient que l’aprovació del cupo estava feta, també La Gaceta s’ha avançat amb un article que critica el PP per avalar un sistema que, segons assegura, “consagra la desigualtat territorial” i el “principi de solidaritat” entre les comunitats autònomes.

Igualment, en un article molt dur, el digital ultra Periodista Digital carrega contra l’Executiu de Mariano Rajoy, a qui acusa de permetre que el PNB “reculli els fruits de la desigualtat històrica i constitucional”. A banda d’aplaudir la “coherència” del líder de Ciutadans, Albert Rivera –l’arriba a comparar amb l’expresidenta d’UPyD, Rosa Díez– per oposar-se a la norma, retreu al PP que sucumbeixi a les “pretensions” dels bascos i catalans, quan “quasi tots som Extremadura”.

Una tesi molt similar a la utilitzada per ABC, que en la seva editorial d’ahir denunciava la irresponsabilitat que, al seu entendre, suposa allargar el cupo basc un quinquenni més. Segons el rotatiu monàrquic, “aquesta concessió, sumada a la insurrecció separatista a Catalunya, evidencia l’error d’entregar-se” a les demandes de les forces nacionalistes.

Un altre dels mitjans que s’han abraonat contra el cupo és, per exemple, La Razón, que a diferència dels seus coetanis, cedeix el seu videoblog a Gorka Merino per criticar el comportament del Partit Popular. Conegut per impulsar la Plataforma Ahora, integrada per dirigents del PSOE que s’han oposat al sistema de finançament basc, Merino va més enllà i reclama que “és el moment de reformar la Constitució a fi efecte que es derogui tant el cupo basc com el navarrès”.

D’aquesta manera, encara que la mesura ja estava anunciada d’antuvi, la premsa més reaccionària ha aprofitat el debat per obrir el meló del finançament i, en ares d’una eventual reforma de la Carta Magna, exigie que s’acabi amb el concert econòmic. Una crida que, seguint les tesis d’Aznar i l’extrema dreta, pretén aconseguir que l’actual majoria del Congrés espanyol opti per revertir algunes transferències i apostar definitivament cap a la recentralització de l’Estat.