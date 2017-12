110 vulneracions a la llibertat d’informació i d’expressió. Aquest és el balanç que es desprèn de l’informe que avui dimarts, dia 5 de desembre, ha publicat l’Observatori Mèdia.cat i que comprèn el període relacionat amb el referèndum per l’autodeterminació celebrat a Catalunya el passat 1 d’octubre.

De tots els casos registrats, que abracen els mesos de setembre i el novembre d’enguany, un total de 63 estan vinculats directament amb la feina dels periodistes i els mitjans de comunicació. D’aquests, 33 es tracten d’agressions, intimidacions o amenaces a periodistes i mitjans de diversa índole, mentre que la resta tenen a veure amb la possible restricció del dret de la ciutadania al lliure accés a la informació, com així va succeir durant la Vaga General del 3 d’octubre.

L’informe, titulat “1-0. llibertat d’informació a la corda fluixa”, documenta totes i cada una de les incidències. En situa en la data concreta, la localització geogràfica i se’n fa una descripció detallada per conèixer les persones afectades i els seus perpetradors, a més de proporcionar-nos enllaços i, quan ha sigut possible, imatges gràfiques o vídeos del succés. Tot queda inclòs en el Mapa de la Censura, una de les eines amb què treballa l’observatori del Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB).

D’entre les dades recopilades en l’informe, destaca el fet que una vintena d’agressions i amenaces a professionals de la comunicació s’han produït en el marc de manifestacions a favor de la unitat d’Espanya. És el cas dels atacs contra les unitats mòbils que TV3 havia desplaçat a la marxa organitzada per Societat Civil Catalana el 12 d’octubre a Barcelona o el que van cometre diversos joves d’extrema dreta contra els estudis de Catalunya Ràdio la nit del 28 d’octubre, que va acabar amb tres persones ferides i greus estralls a la façana de l’emissora.

Mèdia.cat ha pogut documentar que, de mitjana, hi ha hagut dues restriccions diàries, una quantitat similar a la recollida durant el 2016 (122 en total), les quals no han rebut l’atenció que pertocaria per part de les diferents autoritats judicials, policials ni polítiques. Estaments que, sigui per acció o omissió, han permès que es produeixin.

No sols això. A parer dels autors de l’informe, els tres cossos policials que surten referenciats sovint han estat denunciats per dificultar la tasca als periodistes, la qual cosa posa de manifest la situació d’inestabilitat amb què treballen, fet que de vegades condueix a la mateixa autocensura.

En aquest sentit, Mèdia.cat assenyala que l’acumulació de restriccions detectades en aquests dos mesos demostra la conculcació sistemàtica del dret fonamental a la llibertat d’expressió i el dret a comunicar o rebre informació veraç. Segons conclouen els autors, aquest últim dret, contemplat en l’article 20.1d de la Constitució, és un pilar de l’arquitectura democràtica, de manera que “sense opinió pública lliure i ben informada, on circulin sense traves opinions i informacions, no hi podrà haver democràcia”.

L’informe “1-0. llibertat d’informació a la corda fluixa” ha comptat amb el suport d’Irídia-Centre per la defensa dels drets humans, la Federació Catalana d’ONG, Novact i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.