Han passat uns dies d’ençà que Donald Trump anunciés la decisió de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel. Aquest anunci, que els anteriors mandataris nord-americans havien ajornat sine die per evitar un conflicte a la zona, inclou la futura construcció de l’ambaixada dels Estats Units a la ciutat com a “tribut magnífic a la pau”.

Amb la signatura del memoràndum que assigna Jerusalem com a capital única d’Israel, els episodis de violència s’han estès per Gaza i Cisjordània, fins a arribar a les portes de la mateixa esplanada de les mesquites. També en la majoria de països àrabs, la indignació s’ha desfermat en marxes on es reclama a Trump que retiri la seva decisió i, tal com estableix les Nacions Unides, accepti dirimir la qüestió sobre el principi de la capitalitat israeliana-palestina.

A l’hora de les cròniques periodístiques, però, els mitjans conservadors han reproduït l’esquema binari de bons i dolents, convertint el poble palestí en l’actor desestabilitzador a la zona i Israel en el país que malda per defensar els seus drets.

Lluny de recordar el rebuig internacional a les polítiques d’ocupació que practica el govern hebreu, aquests mitjans han posat l’accent en l’eventual violència que puguin causar les milícies palestines com a resposta a l’anunci de la Casa Blanca.

En aquesta línia, l’endemà que Trump signés el memoràndum, La Vanguardia obria en portada “El braç armat de Hamàs demana continuar amb la intifada d’Israel”. La notícia se centrava en el potencial amenaçador dels grups palestins, alhora que situava l’Estat d’Israel en una posició de neutralitat, destacant que el seu ministre de Defensa havia afirmat l’esperança que “tot es tranquil·litzi i tornem a la vida normal, sense disturbis ni violència”.

El rotatiu completava l’edició amb el primer d’una sèrie d’articles en què la periodista Pilar Rahola, defensora de la causa israeliana, reivindica Jerusalem com a capital d’Israel i obvia els palestins assassinats per l’exèrcit hebreu desplegat a Gaza i Cisjordània.

També sobre la mort de manifestants palestins hi passa de puntetes el diari El Mundo, que més enllà de recordar-ne la xifra i atribuir-los als “enfrontaments”, centra la seva anàlisi en els temors d’Israel a patir algun atemptat suïcida per part d’activistes de Hamàs, fet que l’hauria obligat a reforçar la seguretat i el control militar de la zona.

La notícia d’aquest passat dissabte, que com a títol recorre a l’advertiment “Amb o sense Trump, Jerusalem serà palestina i musulmana”, s’acompanya d’una segona relativa a l’apunyalament d’un guarda de seguretat per part d’un palestí, pel qual dedica un ampli espai. El Mundo inscriu aquest episodi en el context del “Divendres de l’ira” que havien convocat els partits palestins i, tot recordant una anterior “Intifada dels ganivets”, no cita els palestins morts i ferits pels atacs de les tropes d’Israel durant les últimes hores de protesta.

No gaire diferent és la manera que El País té d’abordar el conflicte. Com altres rotatius decantats per Israel, emfasitza el perill de la “violència palestina”, com així ho palesava el passat divendres, dia 8. En una llarga crònica, ens situa en “l’esclat de la ira” que havia generat la declaració de Donald Trump i, quan es refereix a les víctimes palestines, tracta la situació com a “xocs”, “enfrontaments” o “intensos disturbis” protagonitzats per joves palestins, justificant així l’ús de la força practicat per l’exèrcit d’Israel.

No només això. A col·lació de la crònica, el rotatiu del grup Prisa inclou un article d’opinió d’Isaac Querub, president de la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, que a banda d’aplaudir la decisió de Trump, assegura que el govern de Binyamín Netanyahu porta l’estabilitat i protegeix les diferents creences que coexisteixen a l’àrea en litigi.

En aquest repàs cal destacar igualment La Gaceta, que fidel als seus postulats pròxims a la ultradreta, titulava el conflicte a Jerusalem “Crits de ‘mort a Israel’ i ‘Al·là és gran’ arran de la decisió de Trump”. En ares de barrejar la causa palestina amb règims dictatorials, aquest rotatiu cita alguns incidents registrats a Europa en les mobilitzacions d’aquests dies, alhora que silencia l’arrest i mort d’adolescents palestins que protestaven per l’anunci del president nord-americà.

També, com en els diaris esmentats, La Gaceta inclou una peça d’opinió per reforçar la seva defensa d’Israel i les seves polítiques colonials. Aquesta vegada l’autor és el periodista i defensor de les tesis sionistes Herman Tertsch, que en una airada columna, reivindica la decisió de Trump mentre defineix Israel com “el país que, amb la sang i la suor dels seus fills, ha conquerit el dret a ser la major joia de prosperitat, creativitat, llibertat i intel·ligència en el desert”.

La parcialitat i el biaix d’aquests diaris es repeteix una vegada més davant d’un conflicte enquistat i molt polièdric. Fora d’algunes excepcions, en aquest ventall de mitjans s’opta per normalitzar l’ocupació que pateix Palestina, fet que la comunitat internacional ha denunciat en nombroses ocasions.