Mèdia.cat, nominat als premis internacionals “Freedom of Expression 2018” d’Index on Censorship

Mèdia.cat, nominat als premis internacionals “Freedom of Expression 2018” d’Index on Censorship

Aquest Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel Grup Barnils, ha estat seleccionat com un dels 16 finalistes entre 400 candidatures de tot el món, en uns guardons que reconeixen la tasca a favor de llibertat d’expressió. Index on Censorship, una organització internacional de referència en la lluita contra la censura, donarà a conèixer el veredicte en una gala a Londres el 19 d’abril.

Els “Freedom of Expression Awards 2018”, els guardons anuals sobre llibertat d’expressió impulsats per Index on Censorship, han nominat Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans de Comunicació impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, en la categoria d’”Activisme digital”.

L’organització ha reconegut el paper de Mèdia.cat a l’hora de subratllar vulneracions de la llibertat d’informació i d’investigar temes poc explicats o censurats. “[Mèdia.cat] va ser una peça clau el 2017, quan l’ambient tens a Catalunya al voltant del disputat referèndum d’independència va posar qüestions com la censura i la imparcialitat de les notícies sota el focus”, explica l’organització en un comunicat. També destaca que el projecte del Mapa de la Censura cataloga i publica en temps real vulneracions de la llibertat d’expressió al país i és una eina per als periodistes per denunciar atacs rebuts.

Els premis celebren enguany la divuitena edició i inclouen quatre categories: arts, campanyes, activisme digital i periodisme. Entre les més de 400 candidatures d’arreu del món que s’hi van presentar, s’han escollit 16 nominats, que són artistes, escriptors, periodistes, activistes i organitzacions que s’enfronten a la censura i lluiten a favor de la llibertat d’expressió. Mèdia.cat és l’únic nominat dels Països Catalans i de tota l’Europa occidental, en un reconeixement d’abast mundial.

Els 4 finalistes, juntament a Mèdia.cat, al premi d’activisme digital són: Digital Rights Foundation -una associació que proporciona suport a les dones que pateixen ciberassatjament a Paquistan-, Fereshteh Forough -fundadora i director de Code to Inspire, una escola de programació i desenvolupament de codi per a noies a Afganistan- i el col·lectiu de bloggers i activistes a les xarxes socials Habari RDC, del Congo.

Alguns dels nominats en les altres categories són el raper Jamal Ali, amenaçat (tant ell com la seva família) per les autoritats azerbarjaneses, l’associació Team 29 (formada per periodistes i advocats russos en defensa de la llibertat d’expressió) i la publicació digital Avispa Midia especialitzada en el crim organitzat a Mèxic.

El jurat està format per la reportera de la BBC Razia Iqbal; la CEO de Serpentine Galleries, Yana Peel; el fundador de Raspberry Pi, Eben Upton i el director adjunt de Doughty Street Chambers, Tim Moloney QC.

Els guanyadors es faran públics el 19 d’abril de 2018 en una gala que se celebrarà a Londres. El premi consisteix en una beca que proporciona suport al llarg d’un any per part d’Index on Censorship, així com formació en àrees com comunicació i activisme.

Observant els mitjans de comunicació des del 2009

L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat publica regularment articles d’anàlisi, informes en profunditat i articles d’opinió per analitzar el tractament que fan els mitjans de comunicació de qüestions com la violència, els conflictes polítics o socials, l’ús del llenguatge masclista o xenòfob, l’empobriment de la llengua, la creació d’imaginaris polítics, etc. El Grup de Periodistes Ramon Barnils va impulsar-lo l’any 2009 per treballar en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i d’un espai comunicatiu propi, un dels objectius fundacionals de l’entitat.

Mèdia.cat publica cada any l’Anuari dels Silencis Mediàtics, un projecte que des del 2011 treu a la llum reportatges d’investigació sobre temes que han estat censurats als mitjans de comunicació corporatius. També elabora el Mapa de la Censura, que des del 2015 documenta i geolocalitza els casos de censura, d’agressions a periodistes o mitjans i d’amenaces a les llibertats d’expressió i informació arreu dels Països Catalans. L’informe ‘1-O. La llibertat d’expressió a la corda fluixa’, editat en català, castellà i anglès i difós a nivell nacional i internacional, va analitzar i denunciar els atacs a les llibertats d’expressió i d’informació al voltant de l’1 d’octubre.

Prenent com a referència observatoris similars d’altres països, Mèdia.cat s’adreça als professionals del periodisme, als estudiosos del sector comunicatiu i també a la ciutadania en general, interessada a disposar de veus crítiques i analítiques amb els mass media. El paper de l’Observatori els darrers mesos, en una època convulsa a nivell polític i mediàtic, li han valgut més suport que mai i un ressò de la seva feina cada cop major als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Mèdia.cat compta amb al suport econòmic de la Fundació Catalunya i obté una part del seu finançament de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.