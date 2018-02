En la signatura d’un conveni entre el Canal 24 horas de RTVE i l’Institut Cervantes, el president de la corporació dels mitjans públics espanyols, José Antonio Sánchez, va aprofitar per fer una defensa a ultrança -fregant el ridícul- del paper de la llengua castellana al món.

“Trobar persones al cor de l’Àfrica negra parlant com nosaltres és una cosa que impacta”, va dir. També va afirmar que la llengua castellana és tan parlada als Estats Units que “no hi ha ningú a Nova York que necessiti l’anglès per a res”. “És una llengua meravellosa, que un políglota com va ser el nostre emperador Carles [Carles I d’Espanya i V d’Alemanya] que parlava molt bé l’alemany, el francès i tal, però deia que l’espanyol [sic] l’havia de fer servir per parlar amb Déu, cosa que ens dona una idea de què estem fent”, va reblar.

L’acord és la segona part d’un conveni ja firmat el 2015 i preveu l’emissió d’un programa per la “difusió global de la llengua castellana”. S’anomenarà Hora Cervantes i s’emetrà cada dijous a les 12 de la nit, conduït per Antonio Garate.