L’Observatori del Discurs Discriminatori als Mitjans, impulsat pel Grup Barnils i l’Ajuntament de Barcelona, ha analitzat 162 notícies de 9 mitjans de comunicació generalistes per detectar si fomenten la xenofòbia, la islamofòbia, l’antigitanisme o l’aporofòbia.

La mort d’un dels implicats en els atemptats de Barcelona i Cambrils, “abatut” per la policia catalana, o l’incompliment de l’acollida de refugiats per part d’Espanya són algunes de les cobertures periodístiques que l’Observatori del Discurs Discriminatori s’ha mirat amb lupa. L’objectiu és analitzar quantitativa i qualitativament fins a quin punt 162 notícies aparegudes en 9 mitjans generalistes – La Vanguardia, El País, 20 minutos, NacióDigital, El Español, eldiario.es, TV3, La Sexta i Telecinco- contribueixen a reforçar discursos discriminatoris cap a determinats col·lectius.

Els resultats parlen per si mateixos: només l’11% de les notícies són positives, és a dir, combaten la discriminació. El 5,6 són neutres (ni la combaten ni la fomenten). La resta -més d’un 80%- contenen males pràctiques que contribueixen a estigmatitzar col·lectius com els estrangers, la comunitat gitana o la musulmana, ja sigui perquè inclouen només males pràctiques (41,4%) o perquè combinen indicadors positius i negatius (41,4%).

El Español i La Sexta, amb el 77% i el 71% respectivament, són els mitjans amb més notícies valorades negativament. Nació Digital és el mitjà amb més bons resultats -però també el que ha publicat menys peces sobre els temes analitzats-, amb un 20% de tractaments positius i el percentatge de negatius més petit (30%). Destaquen TV3, eldiario.es i 20 minutos per no tenir notícies positives, però sí moltes peces que recullen bones i males pràctiques. L’Observatori presenta també un llistat de recomanacions per prevenir males pràctiques dirigit a mitjans i periodistes, així com una sèrie de consells per als lectors i televidents per fomentar una audiència crítica.

La metodologia específica de l’Observatori considera una “mala pràctica”, per exemple, que una notícia faci una mala cobertura de la diversitat cultural, que fomenti el discurs d’odi o que promogui una mirada paternalista o caritativa. Per a l’anàlisi s’ha tingut en compte l’espai i el temps que els mitjans dediquen als fets noticiables analitzats, en quines seccions s’ubiquen aquestes notícies, de quina manera es reprodueixen els missatges que fomenten la discriminació, el rebuig o els prejudicis i quines males praxis periodístiques hi ha darrere.

L’Observatori del Discurs Discriminatori als Mitjans, que s’emmarca dins d’aquest Observatori Mèdia.cat, és una iniciativa del Grup Barnils amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Els resultats, la metodologia i l’anàlisi complet es poden consultar al web www.discursdiscriminatorimitjans.cat. En aquesta web també s’hi poden trobar els resultats de l’edició anterior del projecte, anomenada Observatori del Discurs d’Odi als Mitjans i centrada en analitzar mitjans extremistes.