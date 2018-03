Segons una enquesta del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), les dones periodistes cobren menys que els homes i reben menys pagues extraordinàries. De les 300 persones que van respondre anònimament el qüestionari de l’organització, el 70% de les dones van indicar que cobren menys de 1.600 euros al mes, mentre que entre els homes aquest percentatge és del 61%. La portaveu de l’SPIB Maria Amengual ho ha explicat al programa “Entre tu i jo” de CANAL4 Ràdio. Amengual apunta que una de les causes de la diferència salarial rau en el fet que “els homes tenen més possibilitats de cobrar més, tenen més possibilitats d’ascensió. Hi ha un 7,6% més de dones que d’homes que tenen contractes temporals o d’obra i servei”. L’enquesta també revela que un 12% de les dones treballadores de mitjans de comunicació a les Illes han patit assetjament sexual a la feina (18 dones en total), tot i que la xifra real podria ser molt més alta. La setmana vinent es presentaran la resta de resultats del qüestionari, que no és específic sobre qüestions de gènere sinó que inclou molts més àmbits.