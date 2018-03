Les periodistes s’han sumat a la vaga general convocada per aquest dijous. Un manifest per reivindicar l’equiparació de drets laborals en les empreses periodístiques suma avui més de 7.000 adhesions de professionals de diferents mitjans de l’Estat. Més de 400 periodistes catalanes preparen mobilitzacions per demà. En algunes redaccions es debaten entre aturar-se i cobrir la vaga, mentre la precarietat de moltes autònomes dificulta la decisió. Les periodistes s’aturen, però s’aturen els mitjans?

El passat dimecres 28 de febrer, Telegram va començar a bullir. Un grup de dones periodistes es van organitzar per aquest canal de missatgeria privada per coordinar-se de cara a la vaga i enviar un manifest per reivindicar l’equiparació de drets laborals en les empreses periodístiques. El manifest suma avui més de 7.000 adhesions de professionals de diferents mitjans de l’Estat.

Les signants del document es mostren preocupades per la “visió parcial de la realitat que tantes vegades ofereixen els mitjans de comunicació i en la qual falten la presència i les aportacions de les dones”. Les professionals també assenyalen altres discriminacions, que afecten les dones de qualsevol sector, com la bretxa salarial, el sostre de vidre en la promoció, i la precarietat laboral. I subratllen les dificultats per conciliar vida familiar i laboral, perquè “les dinàmiques de treball prioritzen el presencialisme i la lliure disposició i són alienes a les necessitats de cures que tenen totes les persones”. A més, es fa referència a l’assetjament sexual i laboral en les empreses periodístiques, i a la mirada parcial, sobrerepresentada pels homes, dels espais d’opinió i tertúlia: “Hi ha més que suficients dones periodistes i expertes que poden equilibrar aquests espais”, assenyalen.

La vaga feminista del 8 de març ha estat convocada a nivell estatal amb el recolzament sindical de CGT, CNT i la Confederació Intersindical. UGT i CCOO s’han afegit amb aturades parcials de dues hores al matí i a la tarda. Cada dona decidirà lliurement si s’hi vol sumar, de la mateixa manera que cada empresa periodística decidirà si dóna suport a la causa feminista i com ho visibilitza. Mèdia.cat ha parlat amb dones de diferents mitjans per conèixer com viuran aquesta jornada històrica [les treballadores d’aquest portal i del Grup Barnils se sumen a la vaga i per això aquest dijous 8 no es publicaran continguts al web ni a les xarxes socials].

Aturar-se i visibilitzar les dones

Les periodistes dels diaris editats a Catalunya secundaran en bona mesura l’aturada. L’Ara ha acordat en l’assemblea de treballadors que farà un posicionament públic en suport a la vaga. Cada dona decidirà si aturar-se durant tot el dia o sumar-se a les aturades de dues hores, i “el diari publicarà demà un pòster central amb totes les dones que fan l’Ara per visibilitzar la nostra feina”, explica Cristina Mas. L’assemblea de treballadors també demana a l’empresa la formació d’una comissió d’igualtat que estudiï la bretxa salarial i plantegi un protocol per assolir la igualtat.

En el cas d’El Punt Avui, el comitè de treballadors proposa a totes les dones del diari secundar la vaga les 24h. Les periodistes se sumaran a les mobilitzacions reivindicatives organitzades al matí i a la tarda. I durant tota aquesta setmana el diari estarà publicant articles sobre el tema agrupats amb tipografia lila. “Busquem donar visibilitat a les dones a través d’entrevistes”, explica Rosa Maria Bravo.

Més d’un centenar de treballadores d’El Periódico -entre les quals hi ha redactores, fotògrafes, maquetistes, il·lustradores, telefonistes, personal de neteja, etc.-, se sumaran a les aturades. L’empresa els dóna recolzament i “entre avui i demà tots els seus temes tindran com a protagonistes les dones”, explica Eli Vivas. Pel què fa a La Vanguardia, no hi ha consens sobre si fer vaga o no. Sí que s’ha acordat, a l’edició en paper, incloure un fris a totes les pàgines de secció, que obriran amb temes relacionats amb la vaga.

Els principals mitjans digitals també se sumen a la jornada de reivindicacions. Les periodistes de Nació Digital secundaran la vaga i oferiran un monogràfic especial per explicar les desigualtats entre homes i dones a nivell laboral. “Aquell dia totes les opinions publicades seran de dones”, diu la periodista Sara González. Demà tampoc hi haurà fotos d’homes al diari, que se suma a la vaga i penjarà el llaç lila al costat del logo.

A Vilaweb, la redacció ha decidit que les dones fan vaga i els homes treballen, “però centrant-se en publicar informació només de la vaga, com fem en casos com aquest”, explica Vicent Partal. No es publicarà el VilaWeb Paper. En el cas d’El Món, algunes periodistes secundaran l’aturada de dues hores.

A Crític les periodistes faran totes vaga i, per tant, el 8 no hi haurà cap article nou publicat, després d’una setmana monogràfica sobre feminismes. Els homes periodistes, per contra, treballaran com un dia normal. La Directa també se suma a la vaga. “Donarem la remuneració de la jornada de treball a algun col·lectiu feminista i algunes persones de forma militant garantiran la cobertura de la jornada”, diu Gemma Garcia.

A TV3, el Comitè d’empresa proposa fer una aturada d’una hora al matí i d’una a la tarda (de 12 a 13 h. i de 17 a 18 h.), que les periodistes compartiran amb companyes més precàries per visibilitzar les condicions de col·lectius com les dones de la neteja. Hi ha força rebombori i moltes treballadores han signat el manifest. N’hi ha que faran vaga les 24 hores i consideren que les aturades parcials no són suficients. Pel què fa a l’aparició en pantalla, a Informatius no hi sortiran dones, i a Programes s’estan sumant a aquesta iniciativa també. És molt probable que espais com el “Tot es mou” o l'”Està passant” no es puguin emetre demà perquè les dones que hi treballen s’hauran aturat.

La precarietat complica la decisió

Les companyes de Píkara, una revista amb un enfoc feminista d’àmbit estatal, també secundaran la vaga, doncs el seu és un mitjà horitzontal i autogestionat. Però moltes de les seves col·laboradores treballen en el sector de l’educació, el disseny o les cures, ja sigui com a assalariades o autònomes. Diumenge publicaven un interessant reportatge sobre les dificultats de secundar l’aturada en situacions laborals precàries. “Per una autònoma, plantejar-se fer vaga és una putada”, recollia el text. “Aquest dia és l’únic de la setmana en què impartiré tallers d’igualtat al matí i a la tarda. Si no vaig, no cobro, i potser no tinc feines fins d’aquí dues setmanes. Quin dilema moral!”.

Més de quatre-centes periodistes catalanes es preparen per una doble mobilització demà. A les 12 del migdia als Jardins Montserrat Roig de Barcelona hi haurà la lectura del manifest signat per milers de periodistes per reivindicar equiparació de drets laborals en les empreses periodístiques. La lectura la faran vuit dones representants de diferents sectors de la professió (ràdio, premsa, televisió, digitals, gabinets de premsa, freelance, agències i fotoperiodisme) i estarà precedida per la lectura del text ‘Som una ganga’ de Montserrat Roig per part de la seva germana, Carmina Roig, també periodista. A la tarda, es trobaran a les 6 a la plaça de la Vila de Gràcia, com a punt de trobada per baixar en bloc a la manifestació general.