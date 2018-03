“La cuina peruana”, la “xinesa”, l’”africana” o la “japonesa”. Llegim aquestes etiquetes categòriques i homogeneïtzadores reiteradament a diverses capçaleres catalanes que ens parlen de gastronomia i de bons restaurants que s’inspiren en la cuina d’aquests països.

Però us heu parat a pensar què s’amaga darrere d’aquests conceptes? Parlar de “cuina xinesa”, per exemple, és invisibilitzar la riquesa de les cuines dels diversos pobles i ètnies de la Xina i, conseqüentment, invisibilitza totes les cultures i tradicions que envolten aquestes gastronomies. Uigurs, zhuangs o tibetans segueixen la mateixa dieta? Un afroperuà cuina el mateix que un peruà dels Andes? I si parlem de l’Àfrica, no voleu dir que hi poden haver tantes dietes com llengües s’hi parlen? En la lògica d’aquesta generalització invisibilitzadora, s’afirmaria que bascos i andalusos tenen la mateixa cultura gastronòmica perquè, al cap i a la fi, tot és “cuina espanyola”.

La lògica globalitzadora s’imposa, també, en l’aniquilació dels matisos, sabors, tècniques i precedents de les diverses cuines del món. I el més greu és que al nostre voltant hi viuen ciutadans i ciutadanes d’arreu que coneixen a la perfecció la cuina de la seva comunitat però, en l’àmbit mediàtic, generalment, els posem a tots al mateix sac. I si ho fem en la gastronomia, podem pensar: no devem estar fent el mateix en altres àmbits?

Potser seria hora, doncs, de fer un esforç perquè des dels mitjans se superin aquestes etiquetes globalitzadores que amalgamen barroerament i apostar per conèixer, també a través de la cuina, tota la diversitat de persones, pobles i cultures de cadascun d’aquests països que desgraciadament encara venem com un tot.