Escuchen a Patricia Ramírez, madre de Gabriel: "Ha sido doloroso ver que se habían escrito cosas que no eran verdad. La ética tiene que estar por encima del interés por vender". A más de uno se le debería caer la cara de vergüenza @pedroj_ramirez @eduardoinda pic.twitter.com/HKZZz9miLN — PabloMM (@PabloMM) 15 de març de 2018

La mare del nen Gabriel: “És dolorós veure coses escrites que no són veritat. L’ètica ha d’estar per sobre de l’interès per vendre”