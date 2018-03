Insults, tocaments o fins i tot petons per part d’afeccionats, entrevistats o espectadors són alguns dels atacs que han de suportar les periodistes esportives mentre fan la seva feina. Les professionals del Brasil han decidit dir prou a l’assetjament tot llançant una campanya anomenada #DeixaElaTrabalhar (deixa-la treballar). El vídeo, impulsat per més de 50 periodistes, comença amb les imatges del moment en què la reportera Bruna Dealtry va patir un intent d’un afeccionat sense samarreta de fer-li un petó a la boca, mentre cobria les celebracions de l’equip Vasco da Gama, de Rio de Janeiro. Aquest club i molts altres del país ja han anunciat que donen suport a la campanya, però veurem si això es tradueix en accions reals per impedir que les situacions d’assetjament es repeteixin.