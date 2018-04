Aquest dilluns s’ha presentat el videoclip “Los Borbones son unos ladrones”, una acció de solidaritat amb Valtònyc, Pablo Hasél i La Insurgencia, represaliats per les lletres de les seves cançons. La iniciativa se suma a la Setmana per la llibertat d’expressió promoguda per la Plataforma No Callarem entre el 9 i el 15 d’abril. En aquest marc el Grup Barnils, editor de Mèdia.cat, organitza “Periodisme contra la repressió“, un acte on es presentaran els resultats del Mapa de la censura i hi haurà un debat sobre llibertat d’expressió amb David Bassa, cap d’informatius de TV3; Laia Serra, advocada especialista en drets fonamentals i Quico Sallés, periodista d’El Món. Serà aquest dilluns 9 d’abril a les 19:30h a La Farinera del Clot (Barcelona).