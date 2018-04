Quin rol té Facebook en el periodisme? Què haurien de fer aquesta i altres plataformes per fomentar un debat públic informat? En aquest vídeo (en anglès) ho debaten Jeff Jarvis (Graduate School of Journalism, CUNY), Tanit Koch (ex-editora en cap del diari alemany Bild), Jennifer 8. Lee (cofundadora i CEO de Plympton), Rasmus Nielsen (Reuters Institute for the Study of Journalism), Jay Rosen (Arthur L. Carter Journalism Institute New York Univ.) i Craig Silverman (editor de mèdia a BuzzFeed News).

La taula rodona va tenir lloc al Festival International de Periodisme que se celebra cada any a Perusa (en italià, Perugia) i que s’ha convertit en una cita ineludible per a estudiants, professionals i estudiosos de la professió d’arreu del món. Al canal de Youtube del Festival s’hi poden recuperar la majoria de ponències i xerrades de l’edició d’enguany, que va tenir lloc de l’11 al 15 d’abril.