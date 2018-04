La reportera del Canal + França Marina Lorenzo va patir assetjament per part d’un grup d’aficionats blaugranes en cobrir la final de Copa del Rei entre el Sevilla i el Barça. La periodista esportiva cobreix habitualment partits de futbol, però en aquest cas va haver d’advertir als aficionats que no la toquessin i que la deixessin treballar en repetides ocasions. El canal ha difós la situació viscuda per la treballadora tant en programes d’esports com al seu compte oficial de Twitter.