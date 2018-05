Aquest vídeo (en anglès) mostra missatges, posts i tuits reals rebuts per dones periodistes. Els atacs que les professionals de la informació reben a través d’Internet són principalment insults de caràcter sexual i amenaces de violació, de mort o d’atacs a la família, mentre les agressions en línia que pateixen els homes pretenen sobretot desacreditar-los professionalment. Són algunes de les experiències recollides pel projecte On the line de l’Institut Internacional de la Premsa (IPI, per les seves sigles en anglès), que vol avaluar l’assetjament als periodistes a les xarxes socials, especialment a les dones i als freelance.

Per trobar eines efectives per combatre-ho, han organitzat visites i entrevistes en profunditat amb mitjans i periodistes de diversos països. Per combatre-ho, estan fent visites en diversos països, com la que el 26 i 27 d’abril van fer a Barcelona. Les periodistes Mercè Molist (freelance), Susana Pérez (professora a la URL i freelance), Victòria Miró (redactora de Tecnologia a TV3) i Michele Catanzaro (especialista en Ciència a El Periódico) van participar en un focus group conduït pel consultor de l’IPI que dirigeix el treball, Javier Luque. La trobada, que va relatar el president del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Francesc Ràfols, la coordinava aquesta entitat amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el marc d’una visita a l’Estat espanyol organitzada per la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

L’IPI, juntament amb l’oficina del representant de l’OSCE per a la Llibertat de Premsa, ha impulsat la campanya #SOFJO (Seguretat de les Dones Periodistes en Línia, per les seves sigles en anglès) per combatre les amenaces, l’assetjament i la intimidació online a les professionals de la informació.