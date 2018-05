En el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, fem un nou balanç del Mapa de la Censura de Mèdia.cat. Des de l’1 de gener de 2018, aquesta eina ha recollit un total de 74 noves entrades de possibles vulneracions a la llibertat d’informació i d’expressió, que fan referència a una vuitantena d’incidents. Si es manté la tendència es podria acabar l’any amb tants casos com el 2017.

En els primers 4 mesos d’aquest any (per ser més exactes, fins ahir, 2 de maig), s’han recollit 74 entrades al Mapa de la Censura de Mèdia.cat. Alguns dels fets documentats -com per exemple els cops de porra de Mossos d’Esquadra a periodistes en les protestes per la detenció de Puigdemont a Alemanya- inclouen diversos casos, per la qual cosa en total estem parlant d’una vuitantena d’incidents.

Si bé no és el propòsit del Mapa fer previsions, les dades numèriques indiquen que, si el ritme dels primers quatre mesos es mantingués durant tot l’any, podríem acabar el 2018 amb més de 220 entrades, una xifra similar a les 240 del 2017. Aquesta xifra és així fins i tot tenint en compte que aquest any no es comptabilitzen un tipus d’incidents que entre el setembre i el desembre de l’any passat sí que es van incloure al Mapa: les restriccions o amenaces a la llibertat d’expressió i d’informació de la ciutadania en relació a la seva participació social o política (de color lila).

Els mesos de setembre -a partir del dia 6, amb la tramitació al Parlament de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica-, octubre, novembre i desembre de 2017 es van registrar 167 incidents al Mapa de la Censura, la majoria dels ocorreguts en tot l’any passat. Aquests primers quatre mesos de 2018 se n’han registrat 74. Concretament, destaca una xifra molt elevada d’agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans: són 14 entrades que fan referència en total a una vintena de casos.

Altres casos destacats són els comentaris de diversos representants del Partit Popular i de Ciutadans que, de manera reiterada, han atacat TV3 i Catalunya Ràdio. Així mateix, TVE es troba també en un impàs, amb uns treballadors cada cop més crítics i fent públics casos de manipulació, mentre la reforma de l’ens segueix encallada a les Corts espanyoles. També és preocupant la situació inestable o d’acomiadaments en mitjans com El Periódico, El PuntAvui o El País Catalunya. Fora de l’àmbit estrictament periodístic, condemnes a artistes com Valtonyc i Hassel han esdevingut tristament mediàtiques.