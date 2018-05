Avui ETA formalitza la seva dissolució a Kanbo després de 60 anys d’història. Aquesta és una de les principals notícies del dia, sens dubte, i no ve sola. L’acompanya un relat prou instaurat que parteix de la idea que el projecte de l’organització segueix ben viu. El “tot és ETA” no es dissol ni avui, ni demà ni amb la pròpia fi del grup armat en qüestió.

Sense anar més lluny, fa poc més de mig any, l’exministre d’Interior Mayor Oreja afirmava a OKDiario que el “projecte d’ETA segueix viu a Catalunya” i a part del parlament de Navarra. El popular brodava, així, la reinvenció del discurs estratègic que equipara qualsevol tipus de dissidència política que posi en perill els fonaments de l’Estat espanyol amb el “tot és ETA”. Lema forjat a finals dels 90 per Baltazar Garzón que, entre d’altres, ha permès normalitzar la repressió indiscriminada contra mitjans de comunicació, acadèmics, partits polítics, associacions pels drets polítics i civils al País Basc o els joves d’Altsasu acusats de terrorisme actualment. Lema garant de la impunitat.

Aquests dies també hem comprovat la facilitat, gens gratuïta, amb la qual mitjans com El Periódico han comparat l’activitat dels CDR amb la kale borroka ja adaptada a la catalana: carrer borroka. El mateix diari ha destacat que dos dels suposats líders dels Comitès ja havien estat investigats per la Guàrdia Civil per possible col·laboració amb ETA. És, si més no, curiós que destaquin la suposada vinculació al titular d’una notícia però al cos de la peça no hi aportin cap més informació per desgranar i ampliar la capçalera. Per què?

El País abaixa marxes i assegura que titllar l’activitat dels Comitès de terrorisme és “abusiu” perquè no es poden comparar amb “aquells que tiraven trets al clatell” però adverteixen que “el secessionisme frustrat pot donar peu a fenòmens terroristes” i ho comparen amb la història contemporània del País Basc. A 8TV, fa uns dies, el president de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, José Vargas, també feia bullir assegurant que “es pot parlar de terrorisme en les accions dels CDR”. Unes declaracions que es complementen amb molts titulars com aquest: “El rastre d’ETA a Catalunya”, que publica El Mundo.

I tot plegat ens porta davant d’un escenari inèdit. ETA es dissol amb un procés unilateral i innovador que ha portat a alguns actors internacionals a parlar, segons l’informe del Fòrum Social Permanent, d’un acte de sobirania i, d’altra banda, es continua fent servir l’imaginari que envolta l’organització per criminalitzar qui fa trontollar Espanya. S’acaba la lluita armada d’ETA i el seu relleu, malgrat la inexistència d’armes, ja s’atorga discursivament a tots aquells que desafïin el règim del 78.