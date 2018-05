La diputada d’Unidos Podemos al Congrés dels Diputats Noelia Vera ha recriminat al PP el seu bloqueig a la renovació de la cúpula de RTVE, així com els casos de manipulació denunciats pels propis treballadors de la televisió pública amb l’etiqueta #AsíSeManipula. El ministre espanyol d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha respost a la diputada que, si no li agrada el que emet TVE, pot canviar de canal. “Televisió Espanyola lidera els índexs d’audiència dels seus informatius. Televisió Espanyola està en un àmbit de la llibertat d’expressió [sic]. Com li deia ahir al senador socialista, potser a vostè no li agrada l’informatiu: miri, pot canviar de cadena, sap?”, ha dit Montoro. El ministre es referia que ahir va fer la mateixa recomanació al senador del PSOE Óscar López.