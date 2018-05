Davant la imminent entrada a la presó del raper Valtonyc, diversos artistes del món de la cançó d’autor han llançat un nou vídeoclip en el marc de la campanya No Callarem. “Ens podran prendre les guitarres però no podran robar-nos la música”, diu la lletra d’aquesta cançó, en què hi participen Sílvia Tomàs, Opoloh, Sisu, Mateoólika, Ual·la, Lidia Uve, Sònia Moll, El Sobrino del Diablo i Paradoxus Luporum per reivindicar la llibertat d’expressió i denunciar la repressió de l’Estat espanyol.