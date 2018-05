No ens llegim. Aquesta és una línia habitual en els meus grups d’aplicacions de text si hi ha més de tres persones. I també passa en els mitjans de casa nostra. La prova és una història recurrent. Surt cada dos per tres amb els mateixos protagonistes i les mateixes dades. Diré el pecat i els pecadors. Però és una qüestió general de la professió, generalitzada i generalista. El titular és aquest: “Aguilar de Segarra: 250 habitants i més de 160 cotxes per cap”. Quines ganes de clicar! Les xifres són tan llamineres com exagerades i per tant són atractives al lector. El tema és divertit, què passa en aquest poblet del Bages?

Doncs el capitalisme salvatge i la llei de l’oferta i la demanda són els culpables de tot. Resulta que aquest és el municipi amb més cotxes per habitant de tot el país. Hi ha matriculats uns 40.000 vehicles. Doncs sí, té conyeta la cosa. Però això és novetat? És estrictament notícia? Doncs no és gaire nou. Ja fa més de deu anys, diverses empreses de lloguer de vehicles van establir aquí el seu domicili fiscal per beneficiar-se d’un impost de circulació molt baix, d’uns 18 euros. La qüestió d’aquest dumping fiscal va arribar a un punt tan boig que hi van haver fins a 60.000 vehicles registrats. Però des de 2011 cada any o dos anys es repeteix el tema. I amb el mateix títol. Mitjans catalans (El Periódico, CCMA, Nació Digital, Ara…) i mitjans espanyols (Antena 3, ABC, Cadena Ser…) caient de peus a la galleda. Qui devia vendre la història en origen? Vaja, ja som al cap del carrer.

Aquests diners dels impostos benvinguts siguin a l’acció municipal. És un poble extens i isolat, i amb molt de patrimoni. Aguilar de Segarra té dos castells medievals (un del segle IX i un altre del segle X) i una església datada a principis del segle XIII. El nom ve de molt abans que manufacturéssim les comarques. Allà, des d’aquells turons, fa molt de temps que es veu com els tòtils arriben, sigui amb cotxe o no.