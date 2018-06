Reals, imperfectes, amb corbes, mortals, normals. Són alguns dels adjectius que ens posen els negocis que ens interpel·len, a les dones. “Per a dones normals”, diuen. “Per a cossos reals”. Imagineu-vos-ho. Com si hi hagués dones que no fossin normals, o reals, o mortals. Si un s’atura un moment a pensar-hi, calfred.

Ens estem acostumant cada cop més a veure campanyes de publicitat dirigides a dones que no compleixen els cànons estètics que algú reclama. Missatges dirigits a dones que no son “perfectes”. Intentar trencar els patrons de bellesa establerts fent evident que qui utilitzes per trencar-los no els compleix és absurd. Perquè no els trenques, els fomentes. I sant tornem-hi.

Fent scroll a Instagram, l’altre dia vaig veure que Nike Woman publicava una fotografia on la model era la francesa Clémentine Desseaux. Cap menció especial a la seva figura, a la seva normalitat o a la seva mortalitat. Una publicació com qualsevol de les altres. I és que no és el primer cop que Nike trenca els cànons sense fomentar-los. Ho va fer quan va presentar una nova gama de blaus a les seves peces de roba tècnica o quan va presentar la seva col·lecció de tardor. Campanyes de roba per a dones amb dones. I prou.

Que darrere d’aquestes campanyes hi ha una estratègia de màrqueting, no ho dubto. Que els deu funcionar, tampoc ho dubto. Que és un pas en la causa feminista, segur. Que la guanyarem, també.