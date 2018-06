Siguem llavor d’apoderament, de massa crítica, d’antidogmatismes. Siguem llavor d’una ciutadania autònoma, lliure, plural i humanitària. Siguem llavor perquè l’alternativa és ser ramat i sempre fa mandra anar cap a l’escorxador.

Siguem llavor quan durant un acte públic en el que es parla de la repressió dels darrers mesos i de la consegüent vulneració flagrant de drets surti l’espurna que qüestiona el relat dels mitjans. Quan algú alci la mà, agafi un micròfon i remarqui que ràdios, teles i diaris han d’exercir de quart poder i no de corretja de transmissió de qualsevol dels altres tres, tan i tan pervertits a l’Estat espanyol. Siguem tot orelles -i ulls per veure-ho i mans per aplaudir-ho- quan algú s’atreveixi a qüestionar obertament els mitjans de l’Ibex 35 i mostri als assistents que hi ha alternativa a la informació empaquetada directament des de despatxos de grans empreses, de ministeris i de tribunals. Siguem les mans de qui veus que furga dins una bossa per treure paper i boli i apuntar algun nom d’algun mitjà alternatiu i córrer a comprar-lo l’endemà, o valorar subscriure-s’hi. Siguem la voluntat, també, de qui dins aquella mateixa bossa hi duu un mòbil que des del setembre ha reaprés a utilitzar amb aplicacions com Signal, Telegram o Twitter mateix. I siguem paciència i voluntat de servei públic -sí, també és això- quan ens demanen que els expliquem la importància de les connexions segures i els haguem de tornar a ensenyar com activar els missatges que s’autodestrueixen al grup que han fet de CDR.

Siguem banner i altaveu dels mitjans que un dia se’n van dir de contrainformació i siguem els primers a qüestionar-nos qui dóna realment la informació i qui procura desinformar, desposseir, deshumanitzar, menystenir la ciutadania. Siguem justos i posem en valor, també, aquells mitjans tradicionals que batallen dia a dia per lluitar contra la infoxicació, perquè som conscients de la perversió de dinàmiques, voràgines i pressions.

Siguem conscients de la importància dels primers que són llavor, dels mestres i professors que eduquen infants i joves per esdevenir persones plenament capacitades per escollir què volen pensar, lliurement, sense amenaces ni coaccions. I siguem resposta quan se’ls assenyali, coaccioni, denunciï. Perquè si sembrem llavors de por no hi haurà informació veraç que ens salvi.