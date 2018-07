En un país on hi ha 60.000 homicidis cada any, documentar les morts violentes és una tasca ingent però necessària. A Monitor da Violencia, 230 periodistes d’arreu del Brasil van detectar, documentar, mapejar i sistematitzar 1.195 morts violentes al llarg d’una setmana, o el que és el mateix, una cada 8 minuts. És un projecte de G1 (el portal de notícies de la televisió Globo) en col·laboració amb el Centre per l’Estudi de la Violència de la Universitat de São Paulo i l’organització no governamental Fòrum Brasiler de Seguretat Pública.

La majoria són incidents que queden oblidats: homicidis, robatoris, feminicidis, morts amb intervenció policial i suïcidis. La col·laboració entre periodistes i acadèmics va permetre crear un mapa interactiu amb eines de cerca mostra la localització dels crims i fotos de les víctimes, així com una notícia que explica cada cas. A continuació van fer un esforç col·laboratiu per trobar els noms de persones no identificades, amb una campanya de notícies online, televisió i xarxes socials dirigida a la ciutadania, així com un grup de Facebook. Dos mesos i mig després, van explicar l’evolució de la investigació de cada cas.

Després d’analitzar les morts violentes al llarg d’una setmana l’agost de l’any passat, el projecte continua viu, ja que s’actualitzen els textos quan es descobreix nova informació. L’objectiu és posar llum al problema de seguretat del país i ajudar a reduir el nombre de morts violentes. “Explicar les cares de les víctimes, intentar entendre les causes d’aquesta epidèmia de morts i fer seguiment, en aquest microcosmos, de l’evolució de cada cas”, segons expliquen els seus responsables.

El projecte va guanyar els Data Journalism Awards d’aquest 2018 -uns guardons internacionals sobre periodisme de dades organitzats per la Global Editors Network- en la categoria d’Elecció del públic. Ha tingut un gran impacte al país, més d’un milió de visites i s’ha convertit en una referència per als debats sobre la violència al Brasil. Al vídeo, dos responsables del projecte expliquen com l’han dut a terme (en portuguès subtitulat en anglès).