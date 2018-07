Un documental sobre l’assassinat de Nagore Laffage, en obert per reivindicar la “memòria de les dones”

L’estudiant d’Infermeria Nagore Laffage va ser violada i assassinada pel psiquiatra de la Clínica Universitària de Pamplona Diego Yllanes la nit del 6 al 7 de juliol de 2008, durant els Sanfermins. Deu anys després, la directora de cinema Helena Taberna ha cedit els drets de projecció de la seva pel·lícula documental Nagore amb l’objectiu de fomentar un debat sobre la violència masclista.

El film, de la directora de Yoyes, s’ha convertit en una pel·lícula emblemàtica sobre la violència que s’exerceix contra dones joves, especialment en entorns festius. “Sempre he cregut en la importància del cinema com a memòria i tenim molta necessitat de memòria de la història de les dones”, explica Taberna en una entrevista a El Salto. El documental compta amb el testimoni de la mare de la jove, Asun Casasola, i recull testimonis de familiars, amics i les diferents parts implicades en el procés judicial, que va ser seguit en directe per nombrosos mitjans de comunicació.

Segons un comunicat l’associació Hemen, a la qual pertany la cineasta, informa Naiz, l’objectiu de Taberna és que es facin projeccions públiques lliures en associacions, grups de dones o altres agrupacions que vulguin propiciar el debat sobre el cas de Laffage o sobre l’anomenat cas de “La Manada”.

El vídeo incrustat en aquesta pàgina és el tràiler del documental. L’accés a la pel·lícula sencera serà gratuït fins el proper dimarts 17 de juliol. Es pot veure en aquesta pàgina i la contrasenya és Nag43985746.