La televisió pública espanyola ha penjat al seu arxiu, disponible a la carta, el programa pilot de “La gente quiere saber”, produït l’any 1972 i que mai va arribar a emetre’s. Al programa, presentat per José María Íñigo, realitzat per Chicho Ibáñez Serrador i amb guió de Tico Medina, ciutadans anònims entrevistaven Massiel, quatre anys després que la cantant guanyés el Festival d’Eurovisió amb “La, la, la”. Un home li pregunta: “Va llegir Mein Kampf i és antinazi (…). El teu antinazisme és perquè ets hebrea?”. I ella respon: “No, és perquè no sóc feixista. Si haguessin matat tres milions de negres tampoc m’agradaria”. Una ciutadana li pregunta si una dona s’ha de casar per a realitzar-se, i Massiel li contesta: “Filla meva, quina tristesa, apa que si fos així, què seria de mi!”. També li pregunten si es va sentir un “segon plat” quan la van enviar a Eurovisió després que Serrat es negués a participar-hi si no podia cantar en català. Ella respon que sí, que això ho sap tothom, i que no va cantar en català perquè “no en sap”. Ara, el programa es pot recuperar sencer.