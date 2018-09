Una entrevista a la primera ministra britànica al canal C4 news ha esdevingut viral més enllà del Regne Unit. En motiu de la visita de la mandatària a Robben Island, on va estar empresonat Nelson Mandela, el periodista del canal C4 news Michael Crick va preguntar-li què havia fet ella per l’alliberament del líder sudafricà anti-apartheid. “Senyora May, vostè està a punt de visitar Robben Island, vostè era activa en política en els anys 70 i 80, què va fer per contribuir a l’alliberament de Nelson Mandela?”.

May respon parlant de l’acció del govern britànic en aquella època, però Crick li repregunta de manera insistent per evitar que la primera ministra desviï la resposta: “Va organitzar protestes? Va ser arrestada fora l’ambaixada? Va fer boicot als productes sudafricans? Va fer alguna cosa?”. “Se sentirà culpable per això? Mentre Nelson Mandela era a la presó, vostè, Theresa May, no va fer res per contribuir al seu alliberament? Vostè, personalment?”, continua.

El vídeo de l’entrevista ha estat molt difós a xarxes socials com Twitter, potser perquè aquesta insistència en qüestionar líders polítics no és prou habitual. També, probablement, perquè demostra que la indiferència davant de determinades injustícies, motivada per estratègies i posicionaments polítics en el moment present, passa factura quan, al cap dels anys, aquestes injustícies esdevenen flagrants a ulls del món.