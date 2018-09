Estava de visita a Barcelona i a la ràdio parlaven de festes majors que se celebren a l’estiu. Gent gran, xiquets i balls al carrer a més de cent quilòmetres de l’avinguda Diagonal explicats en un accent vingut de la mateixa distància. Al presentador li quedava tan lluny i li feia tanta gràcia com un viatge tripulat a Mart o un restaurant a un polígon del Vallès. Li quedava tan lluny i li feia tanta gràcia com ell a mi, però era ell qui tenia el micròfon.

Diumenge, el cadàver d’una dona va aparéixer surant al riu Xúquer, al seu pas per Cullera. En un primer moment sospitaren que es tractava d’una dona de la qual s’havia denunciat la desaparició. Però trobaren la seua documentació i conclogueren que «en realitat era una estrangera». En realitat? Ni ella ni la seua parella tenien ofici conegut i eren habituals de parcs i places del poble. I dic jo: en realitat, necessitàvem tota aquesta informació?

Li pregunte a una antropòloga com pot ser que unes dones negres originàries de Gàmbia m’hagen assegurat que mai no han patit discriminació de cap tipus. «I què esperes?», m’etziba. «Si a tu et demanen si pateixes discriminació de classe, probablement diràs que no». Fes preguntes concretes, em suggereix, ja més calmada. Està farta de les preguntes generals i de la criminalització que alguns mitjans fan de certs fenòmens —no es refereix a aquest, però—per manca de perspectiva. Ella m’ha dit el que tenia ganes de dir-li a una periodista des de feia temps i jo ja no vull ser periodista: vull ser antropòloga.

Els pisos rusc no són pisos ni són ruscs. Sí, és evident que l’escassesa d’habitatges de lloguer i l’escalada de preus a les grans ciutats és una taca d’oli que ja afecta molt més enllà dels murs de les metròpolis. Però en sentir parlar d’una llauna de sardines on dormir quan camine per una platja buida plena d’edificis buits pense dues coses. Primer, que per què no es parla en cap d’eixos articles pseudopromocionals del ciment vacu. Segon, com de lluny estic de la persona que ha escrit el reportatge dels pisos rusc que no són pisos ni són ruscs.