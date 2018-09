Sobreviscuts els dies que duraran anys, hem travessat la primavera catalana per plantar-nos a les portes d’una tardor calenta. I a la Diada com a primera estació d’un trajecte de tardor que clourà amb la causa general contra l’independentisme. Però enguany es commemorarà alguna cosa més que la desfeta de la ciutat de Barcelona el 1714. Aquesta Diada afegim una altra derrota a les vàries i diverses que acumula la nostra història. Una desfeta íntima, sospitada i de la qual només en parlem amb la boca petita, però una derrota, en definitiva: la de l’endemà de l’U d’Octubre.

És una història poc explicada i en comencen a aflorar prou elements objectius com per agafar-se fort a una reflexió serena i profunda de perquè som on som. L’endemà de l’U d’Octubre es van acabar les jugades mestres, els escaquistes i la partida definitiva. Després de veure com 2.262.424 persones (el 42,5% del cens) van votar contra tot l’aparell de l’Estat, ens vam complaure a imaginar l’allau de decisions anunciades que ens havien de menar a una victòria clara i rotunda. Però després de 18 mesos no van implementar-se les lleis de desconnexió, no arribà la superació de la monarquia espanyola ni es va establir l’autoritat republicana.

Ens van prendre el pèl. O en paraules del mateix Josep Rull quan va assabentar-se al seu despatx que Carles Puigdemont era a Brussel·les el dilluns següent de la proclamació de la República: “He fet el gilipolles“. No passa res. Però potser ja n’hi ha prou, de fer el gilipolles. Però és clar, per deixar de fer el gilipolles primer hem de saber que estem fent el gilipolles. I si d’alguna cosa poden ser reis els autonomistes és de l’autoengany. La conya de tot plegat és que ens van prendre el pèl precisament els qui avui sense cap vergonya parlen de “l’independentisme màgic”. Els qui no havien de tornar a anar per a res a Madrid.

A hores d’ara no ens atrevim a fer un exercici tan senzill com repassar l’àmplia hemeroteca d’aquells dies o acostar-nos a les publicacions i conferències que descrivien com aniria això de la hisenda catalana o com els funcionaris es posarien al servei de la nova legalitat l’endemà de l’U d’Octubre. No gosem obrir aquesta capsa de records, senzillament, perquè fa feredat.

Qui era secretari d’Hisenda de Junqueras, Lluís Salvadó, trucà el 30 d’agost a un assessor del president d’ERC, Raúl Murcia, perquè li passés l’encàrrec que “qualsevol amb dos dits de front sap que no pot proclamar-se la independència” i que “ni tenim el control de les duanes ni tenim un banc on posar els diners… en resum, la cosa pinta, no: està, està molt verda”. En definitiva, Salvadó avisava que “ens podem trobar que el 2 d’octubre algú es pensi que som on no som”. Sorprèn perquè just era el contrari del què anava explicant ell mateix a les entrevistes on se’l convidava. No cal dir que aquesta conversa va ser filtrada per l’ínclit jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, provinent de les escoltes que la Guàrdia Civil feia al número 2 de Junqueras.

“Estàvem jugant al pòquer i anàvem de farol“, detallà la consellera Clara Ponsatí. Però entre tots els qui havien de ser protagonistes de l’endemà de l’U d’Octubre es troben a faltar moltes altres explicacions. I, sobretot, mitjans disposats a explicar-les i a trinxar-los a entrevistes. No sabem encara perquè el director dels Mossos d’Esquadra, Pere Soler, ja tenia feta la carta de comiat als policies tan bon punt es va aprovar l’article 155. Tampoc perquè els treballadors del Diplocat van fer maletes amb els suposats suports internacionals i se’n van anar cap a casa una vegada cessats.

Tot plegat va caure a la mateixa velocitat que s’anaven signant decrets a Madrid com si la República només depengués de les nòmines que cada 28 cauen als comptes corrents del personal al servei de la Generalitat. En un dels moments més greus de la nostra història recent, dol com de manera acrítica hem acceptat que l’endemà de l’U d’Octubre no hi havia res. Ni estructures d’estat, ni legalitat republicana, ni el pas de “de la llei a la llei”. Només una sobredosi de pensament desideratiu, una intoxicació de wishful thinking que ha acabat amb un despertar amarg en una atmosfera grisa de retrocés de drets i llibertats públiques i de l’exhibició sense vergonya de la impunitat d’Estat com a venjança infantil. I humiliació.

Dies abans de l’U d’Octubre, veient la persecució contra la celebració del referèndum, hom avisava que ens esclafarien si tot plegat no sortia bé. Doncs aquesta és l’evidència més notable del que està passant, a no ser que ens entestem de nou a seguir tirant de combinats de wishful thinking. Llavors, ja ho diu la saviesa popular: “si t’enganyen una vegada, la culpa és de l’altre, però si et tornen a enganyar, llavors ja és cosa teva”. I no hi haurà llet crua de vaca que ens pugui salvar d’aquesta ressaca.