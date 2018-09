“Vostè diu que no ha de demanar perdó a ningú. Té alguna cosa a dir als pares de José Couso?” va deixar anar a José María Aznar el diputat d’ERC Gabriel Rufián, que portava una samarreta en record del reporter gràfic que va morir fa 15 anys durant la invasió de l’Iraq.

El càmera, que treballava per Telecinco, va morir el 8 d’abril de 2003 quan un vehicle de combat dels Estats Units va disparar contra l’Hotel Palestina de Bagdad, que acollia la premsa internacional. L’impacte del projectil al pis 15 i l’onada expansiva també van provocar la mort al reporter ucranià Taras Protsyuk, que en aquell moment retransmetia en directe per a Reuters les maniobres dels tancs nordamericans sobre el riu Tigris. Poc abans, el mateix dia, tropes de la coalició internacional desplegada per acabar amb el règim de Saddam Hussein havien bombardejat les cadenes de televisió Abu Dhabi TV i Al Jazeera, provocant la mort del corresponsal jordà Tarek Ayub. George Bush va tenir Aznar i Tony Blair com a aliats per envair el país, amb el fals argument que l’Iraq tenia armes de destrucció massiva.

L’expresident del govern espanyol ha comparegut aquest dimarts a la comissió que investiga el finançament irregular del Partit Popular. El germà del càmera mort, David Couso, ha agraït el gest de Rufián de posar-se la samarreta i ha qualificat Aznar de “criminal de guerra”.