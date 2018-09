Des de dilluns 17 de setembre i fins ahir diumenge, el Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha incorporat tres nous casos de possibles vulneracions de la llibertat d’expressió o d’informació arreu dels Països Catalans. Són els següents:

L’Audiència Nacional abaixa la condemna del raper Elgio a 6 mesos de presó



Categoria: Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus – 19/09/2018

L’Audiència Nacional ha rebaixat a sis mesos i un dia la pena per a cadascun dels membres del grup de rap La Insurgencia -entre els quals hi ha el sabadellenc Alex Nicolaev, conegut com Elgio-, condemnats per enaltiment al terrorisme en les lletres de les seves cançons.

La rebaixa de la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència es deu al fet que el grup enalteix “bandes terroristes que ja estan dissoltes com els GRAPO o el PCR(r)”. D’aquesta manera, el cantant evita entrar a la presó, cosa que hagués hagut de fer amb la condemna de dos anys i un dia que els havia imposat la Sala Penal.

El raper, que ja no forma part de la banda per motius aliens al judici, ha valorat en roda de premsa que la pena segueix “violant la llibertat d’expressió” i manté la crida a la denúncia i la solidaritat amb la resta d’encausats, ja que considera que la justícia “no jutja delictes sinó que persegueix les idees transformadores dels que volen canviar la societat”.

Es fruto de la lucha que hemos llevado que la AN nos rebaje la condena a 6 meses. Pero aún así se sigue violando la #LibertadDeExpresion No podemos conformarnos. Incluso 1 día de cárcel es injusto por hacer una canción. https://t.co/1cUqynO6Z7 — Alex Nicolaev Elgio (@Elgio_ne) 19 de setembre de 2018

Una jutgessa considera que en les coaccions a una fotoperiodista no hi ha atemptat contra el dret a la informació perquè no tenia contracte laboral amb el mitjà

Categoria: Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació – 19/09/2018

Tres activistes protaurins han estat condemnats a pagar una multa de 1.800 € per coaccionar la fotoperiodista Provi Morillas quan estava fotografiant un ferit per l’atac d’un bou durant el Correbous de Petrés (Camp de Morvedre, València). També van ferir al seu acompanyant, pel qual un dels protaurins està condemnat per un delicte de lesions lleu.

No obstant, la magistrada considera que no hi ha un atemptat contra el Dret a la informació perquè la periodista no pot aportar un contracte laboral amb el mitjà de comunicació Levante-EMV amb el qual té una relació periòdica com a freelance. El mitjà de comunicació no ha emès cap reacció després de la resolució, així com la Unió de Periodistes Valencians ha publicat un comunicat on assenyala que “el dret a la informació de la ciutadania i dels i les professionals de la informació, que recull l’article 20 de la Constitució Espanyola, ha d’estar garantit i respectat pels poders públics i mai supeditat a relacions laborals, sobretot davant la precarització del periodisme.

La fotoperiodista tampoc serà compensada pels danys, valorats en 2.800 € que va patir el seu cotxe, ja que no es poden identificar els causants d’aquests danys.

Retiren les agendes d’un institut d’Eivissa per la denúncia d’adoctrinament d’Actúa Baleares

Categoria: Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus – 19/09/2018

El partit Actúa Balears va denunciar l’Institut Sa Colomina d’Eivissa per adoctrinament donat que les agendes que usa el centre inclouen reflexions sobre la llibertat d’expressió i la desobediència vinculades al referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya. El partit, de l’entorn de VOX, considera que “les editorials catalanes i els continguts que s’inclouen en l’informe també s’utilitzen a les Balears per adoctrinar en el pancatalanisme”, com a extensió a un Informe del Ministeri d’Educació on conclou que a Catalunya s’utilitzen continguts educatius que contradiuen la Constitució.

Davant les amenaces, la direcció del centre ha retirat les agendes del centre i ha demanat als editors que s’excusin pels continguts. L’empresa, Edicions Agenda de la Terra, assegura que la direcció de l’institut havia pogut veure els continguts abans d’adquirir-les i afirma en un comunicat: “Ens sembla gravíssima la intromissió de qualsevol grup polític, i més de grups d’extrema dreta extraparlamentaris, en les decisions i els continguts pedagògics dels centres escolars públics, i sempre estarem al costat dels mestres i professors que decideixen, com a bons docents, fomentar el debat i l’estímul de l’esperit crític a les aules.”

La consellera de Cultura de les Illes Balears, Fanny Tur, ha mostrat el seu suport a la comunitat educativa de l’Institut Sa Colomina d’Eivissa. La sectorial d’Ensenyament de la Unió Obrera Balear també s’ha solidaritzat amb els docents “davant la persecució de que són objecte per part del grupuscle neofeixista Actúa Baleares i la caverna mediàtica madrilenya”.

