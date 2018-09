"Anatomy of a killing", un vídeo on la BBC mostra com ha investigat un vídeo viral.

Quan un vídeo impactant es fa viral a les xarxes socials, com podem verificar on s’ha gravat, quan han passat els fets i qui en són els protagonistes? La cadena pública britànica BBC ha explicat pas per pas com va investigar unes imatges que van circular a les xarxes socials el juliol passat en alguns països, que mostraven com diversos soldats mataven dues dones i dos infants i els disparaven 22 trets.

Analitzant la gravació pla a pla, i gràcies a imatges de satèl·lit i altres dades, BBC Africa Eye ha aconseguit identificar el lloc exacte dels fets, la data i els autors de la matança. Ara han llançat aquest vídeo –en anglès– on expliquen el procés d’investigació (n’han elidit les imatges més explícites, però encara conté escenes dures). Va passar en una zona del Camerun on els soldats d’aquest país lluiten contra Boko Haram. El govern del Camerun inicialment va negar que els fets haguessin tingut lloc al seu país, però més tard ha obert una investigació per depurar-ne responsabilitats.