Com es mostra el col·lectiu LGTBI als mitjans de comunicació?

Com es mostra el col·lectiu LGTBI als mitjans de comunicació?

La diversitat interna del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals no apareix als mitjans de comunicació: el 57% de les mencions sobre el col·lectiu fan referència a homes gais. Més de la meitat de les notícies tenen a veure amb situacions de discriminació, mentre que es troba a faltar una presència normalitzada en notícies de qualsevol àmbit. Les persones grans LGTBI, per exemple, no apareixen a les notícies. Són algunes de les conclusions de l’informe de Mèdia.cat “Home, gai i jove: la imatge del col·lectiu LGTBI als mitjans” que l’autor, el periodista i activista Vicent Canet, explica en una entrevista a GaylesTV, una televisió online sobre temes LGTBI.

L’informe, publicat al mes de maig a Mèdia.cat i editat amb el suport de la Fundació Catalunya, analitza un total de 319 peces informatives dels mitjans impresos i digitals més llegits a Catalunya (El Periódico, La Vanguardia, Ara, Vilaweb i Nació Digital) per veure, entre d’altres qüestions, quines fonts informatives s’hi utilitzen, com es visibilitza la diversitat interna del col·lectiu LGBTI i a quins temes específics es vincula.