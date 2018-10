Una persona de la Catalunya del Nord va anar a Marsella a recollir les 10.000 urnes comprades a la Xina pel català del sud conegut als mitjans com a “Lluís”, que després serien custodiades i repartides als col·legis electorals. Quan un duaner li va preguntar per què volia tantes caixes, se li va acudir respondre que servirien per batre el rècord del món de caixes de plàstic.

És una de les anècdotes que recull la crònica sobre el paper clau de la Catalunya del Nord en l’organització de l’1 d’octubre que va emetre diumenge el programa “Aquí sem“, un espai en català de la televisió France 3 del Llenguadoc – Rosselló. La crònica (a partir del minut 06’50”), dins de la secció “Petits papers” il·lustrada amb figures fetes a mà per la periodista Júlia Taurinyà, comença dient: “Aquest és l’objecte més recercat, i pas trobat, per la policia espanyola l’any 2017”, mentre es mostra una urna de l’1 d’octubre.