El Mapa de la Censura de Mèdia.cat va incorporar l’última setmana –des de dilluns 24 i fins diumenge 30 de setembre– dos nous casos de possibles vulneracions de la llibertat d’expressió o d’informació arreu dels Països Catalans (els casos ocorreguts ahir, 1 d’octubre, s’inclouran en el balanç de la setmana actual). Són els següents:

Ciutadans demana al Congrés que revisi el contingut satíric del Ball de Dames i Vells de les festes de Santa Tecla de Tarragona

Categoria: Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus – 25/09/2018

Diputats de Ciutadans al Congrés espanyol han presentat una bateria de preguntes sobre l’actuació del Ball de Dames i Vells de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Consideren que pot representar “un possible delicte d’ultratge a la corona”, ja que van cremar-hi un retrat del rei Felip VI, a més d’”insultar la Guàrdia Civil i la policia espanyola”. Afegeixen que es tracta d’una obra de teatre “finançada amb diners públics”.

Els diputats Miguel Ángel Gutiérrez i Sergio del Campo demanen al govern de Pedro Sánchez si s’instarà la delegada del Govern espanyol a Catalunya perquè n’informi la Fiscalia i aquesta “avaluï si s’escau o no emprendre accions legals”.

🔴En el “ball de Dames i Vells” #SantaTecla2018 #Tarragona y financiado con dinero público, se propagaron insultos a @guardiacivil y @policia produciéndose un posible delito de ultraje a la Corona mediante la quema de un retrato del Rey Felipe VI ¿Qué piensa hacer el Gobierno? pic.twitter.com/vzIhYF4Qs0 — Sergio del Campo (@sdelcampocs) 26 de setembre de 2018

Els Mossos fereixen un fotògraf de La Directa en la trobada de les manifestacions de policies i antifeixistes a Barcelona

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 29/09/2018

El fotògraf Victor Serri ha estat agredit per la BRIMO, la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, mentre cobria per la Directa les manifestacions de policies i d’antifeixistes convocades al centre de Barcelona. Serri explica a Twitter que a l’informe mèdic hi consta que té “un dit trencat i contusions a costelles i cama”.

Els enfrontaments s’han produït en el marc de la manifestació convocada per a plataforma de policies espanyols JUSAPOL (Justicia Salarial Policial) per reclamar l’equiparació salarial amb altres cossos de seguretat, que incloïa un homenatge als policies que van participar en l’operatiu per evitar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya. Donat que aquest operatiu va suposar milers de ferits durant la celebració del referèndum, diversos col·lectius antifeixistes i independentistes van convocar l’ocupació de la plaça Sant Jaume amb acampades, trobades de lectura i un Holi Festival, per omplir-la abans que hi arribés la manifestació de policies.

Malgrat que l’Ajuntament de Barcelona finalment va modificar el recorregut de la manifestació de policies per evitar la trobada a plaça Sant Jaume, les dues convocatòries es van trobar, generant múltiples incidents entre els convocats per JUSAPOL, els Mossos d’Esquadra i els convocats pels col·lectius independentistes i antifeixistes.

Avui he sigut agredit per la Brimo. Abans de la càrrega un comandament de @mossos ha dit a tota la premsa que, si estàvem davant del cordó policial no farien distincions entre premsa i manifestants. Poc després em donaven un cop de porra a la mà mentre disparava fotos. pic.twitter.com/W9Bx4hp6Qv — Victor Serri (@_ittos_) 29 de setembre de 2018

Després de moltes hores d’urgències la sentència és: contusions a costelles i cama, un dit trencat. Puc aguantar la camara,per tant demà ens veurem al carrer (o a les escoles en aquest cas) com sempre. Un Gràcies immens a totes les persones que m’han dinat anims.Merci per tot. — Victor Serri (@_ittos_) 29 de setembre de 2018

