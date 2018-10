El Mapa de la Censura de Mèdia.cat va incorporar la setmana passada 5 casos d’agressions, amenaces o intimidacions a periodistes en les mobilitzacions un any després de l’1-O, per part de manifestants independentistes i dels Mossos d’Esquadra, principalment (que se sumen a una agressió el diumenge anterior). La setmana de l’1 al 7 d’octubre també hem vist com la reforma de la llei de protecció de dades preocupa col·lectius en defensa de la llibertat d’expressió.

Una periodista de France24, assetjada via Twitter per publicar un vídeo on una persona colpeja un dels manifestants convocats per Jusapol

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 01/10/2018

La periodista de France 24 Elise Gazengel ha estat assetjada via Twitter després de publicar un vídeo on es veia una agressió a un dels manifestants convocats per JUSAPOL, Justicia Salarial Policial, en el marc de l’acte d’homenatge als policies que van participar en l’operatiu contra el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. La periodista ha tancat el seu compte de Twitter dos dies després de la piulada en rebre insults i amenaces per part d’independentistes i unionistes.

La piulada deia:

Un petit groupe d’indépendantistes prend à partie un groupe d’unionistes, dans une rue éloignée de la police catalane… Crachats, coups de pieds, de drapeaux. Les unionistes reçoivent mais ne répondent pas. pic.twitter.com/I5WwVYXoRn — Elise Gazengel (@EliseGaz) 29 de setembre de 2018

Un reporter de Telemadrid atura una connexió en directe quan manifestants independentistes li posen un pot de fum al costat



Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 01/10/2018

El periodista de Telemadrid Pablo Osa ha aturat la connexió en directe durant la cobertura dels actes de commemoració de l’1 d’octubre a Barcelona, quan un grup d’independentistes li ha col·locat un pot de fum al costat i li han enganxat una enganxina a la camisa.

Manifestants independentistes boicotegen una connexió en directe de TVE quan retransmetia els actes de l’1 d’octubre a Girona

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 01/10/2018

La periodista Judit Huerta ha hagut d’aturar una connexió en directe pel Canal 24 hores de TVE quan un grup de manifestants independentistes han tapat la càmera amb les mans i han posat banderes estelades per davant de la reportera.

Huerta ha començat la connexió en directe davant d’aquest grup de manifestants quan ja estaven cridant consignes independentistes.

Els Mossos colpegen una periodista de ‘La Mañana’ mentre cobria les manifestacions de l’1 d’octubre a Lleida

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 01/10/2018

La periodista del diari La Mañana Helena Huguet ha rebut cops a les mans i al pit per part dels Mossos d’Esquadra mentre cobria les manifestacions de commemoració de l’1 d’octubre a Lleida. Ho ha comunicat via Twitter junt a una fotografia del cop al pit i explicant que tenia informe mèdic per les contusions a un dit.

Estava gravant perquè treballo cobrint la mani i un Mosso ha tret la porra colpejant-me el mòbil mans i de rebot s’ha emportat el meu dit petit. #LLEIDA — Helena Huguet (@helena_huguet) 1 d’octubre de 2018

Manifestants independentistes increpen un periodista de Tele 5 quan cobria els actes de l’1 d’octubre a Barcelona

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 01/10/2018

El periodista de Tele 5 Marc Calderó ha estat increpat per un grup de manifestants independentistes quan retransmetia les manifestacions de l’1 d’octubre a Barcelona. Calderó n’ha penjat les imatges al seu compte personal:

Son una minoría los que intentan boicotear nuestro trabajo…pero no podemos normalizarlo. Ánimo, compañeros (de todos los medios)! pic.twitter.com/9oHWO7IaeQ — Marc Calderó (@calderomarc) 1 d’octubre de 2018

En motiu de diverses agressions a periodistes entorn a l’1 d’octubre, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha manifestat:

N’estem farts a @periodistes_cat d’haver de demanar permís per fer la nostra feina en condicions! Prou agressions als periodistes, siguin del mitjà que siguin, i vinguin d’on vinguin. @A3Noticias @InformativosTM @24h_tve pic.twitter.com/UFTzFjrSKf — Col·legi de Periodistes de Catalunya (@periodistes_cat) 1 d’octubre de 2018

En aquest recull d’agressions i intimidacions a periodistes relacionades amb les mobilitzacions entorn al primer aniversari de l’1-O s’hi afegiria l’agressió al fotògraf de La Directa Víctor Serri, que va tenir lloc diumenge 29 de setembre i que vam incloure al recull de casos del Mapa de la Censura de la setmana passada. En la manifestació convocada per la plataforma de policies JUSAPOL, Serri va patir cops per part dels Mossos d’Esquadra que, segons afirma citant un informe mèdic, li van provocar un dit trencat i contusions a les costelles i a la cama.

Pel què fa als incidents recollits durant la darrera setmana –de dilluns 1 a diumenge 7 d’octubre–, n’hi ha un altre no relacionat amb l’aniversari de l’1-O:

Col·lectius per la defensa de la llibertat d’expressió s’oposen a la reforma de la Llei de protecció de dades

Categoria: Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació – 04/10/2018

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) de l’Estat espanyol han presentat un escrit al Congrés del Diputats denunciant que la reforma de la Llei de Protecció de Dades que volen tirar endavant el PP i el PSOE amplia el dret a rectificació, cosa que facilita la censura de continguts a Internet.

Segons aquests col·lectius, la reforma proposada suposaria que periodistes i mitjans de comunicació tindrien l’obligació de rectificar quan algú ho demanés, sense poder entrar en consideracions sobre la justificació de fer-ho o no des d’un punt de vista informatiu, cosa que atorgaria impunitat a tothom quan els mitjans revelen informacions que no els interessen. Segons expliquen aquests col·lectius, l’actual llei que regula el dret a rectificació ja és aplicable en mitjans de comunicació digitals que publiquin notícies que es comprovi que no són certes. Així, no consideren necessària aquesta ampliació que afebleix periodistes i mitjans de comunicació.

RT @bufetalmeida La actual Ley de Derecho de Rectificación garantiza el amparo judicial de la libertad de información. La ‘rectificación digital’ de PP y PSOE es una chapuza sin control judicial. pic.twitter.com/Zx3owS5wjw — PDLI (@PDLI_) 5 d’octubre de 2018



