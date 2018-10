L’extrema dreta ataca un periodista d’À Punt per entrevistar en valencià una portaveu de Jusapol

L’extrema dreta ataca un periodista d’À Punt per entrevistar en valencià una portaveu de Jusapol

Es muy curioso observar cuáles son las preguntas que no entiende la portavoz de Jusapol en Alicante. A ver si al final resulta que el valenciano no era el problema... Ànims @JuanNietoIvars @APuntdirecte ! pic.twitter.com/N6bQvQgxEB

Dir que no entens la llengua amb què et pregunten pot ser una manera d’intentar evitar respondre preguntes incòmodes. I de crear situacions en prime time que contribueixin a reforçar un determinat argumentari polític. O almenys això és el que apunta la portaveu de l’associació policial Jusapol a Alacant, María Victoria, entrevistada l’1 d’octubre a À Punt Directe després de la manifestació convocada per la seva organització a Barcelona dos dies abans [aquí, el vídeo complet del programa].

La Unió de Periodistes Valencians ha condemnat les amenaces i atacs que està patint l’entrevistador, Juan Nieto, per part de persones vinculades a l’extrema dreta a les xarxes socials. El motiu de l’atac és que, tal i com marca el llibre d’estil de la cadena i la llei valenciana, el presentador va fer l’entrevista en valencià, amb unes preguntes que, segons afirma l’associació periodística, l’entrevistada coneixia –a partir de converses prèvies a l’entrevista que s’haurien mantingut en valencià–, però que una vegada en directe va afirmar no entendre.

L’entrevista comença quan Nieto li pregunta: “Què és el que va passar este cap de setmana als carrers de Barcelona?”. La portaveu de Jusapol respon: “Antes de empezar les agradecería que las preguntas me las hicieran en castellano”. Amb tot, de seguida respon la pregunta sense traducció, demostrant que l’ha entès. Al llarg de l’entrevista, algunes preguntes les respon sense problema i en d’altres –quan se li pregunta, per exemple, si Jusapol ha reflexionat sobre els fets de l’1-O de 2017– diu que no entén la pregunta.

La Unió alerta el context generalitzat d’atac als professionals de la informació des del 9 d’octubre de l’any passat. “L’assetjament patit pel periodista d’À Punt s’emmarca en un context d’intent d’intimidar els professionals de la informació, la qual cosa suposa una vulneració greu dels drets a la llibertat d’expressió i a una informació lliure i veraç. A més, aquests atacs s’han intensificat des que el passat 9 d’Octubre diversos periodistes i fotoperiodistes van ser increpats i agredits mentre cobrien la manifestació convocada per la Comissió 9 d’Octubre, cosa que també va ser denunciada en el seu moment per la Unió de Periodistes Valencians.”