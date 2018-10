València va viure ahir una històrica marxa antifeixista. Vencent les amenaces de l’extrema dreta i a pesar del mal temps, milers de persones –10.000 segons els càlculs habitualment experts de la Directa- van prendre el centre de la ciutat en resposta als atacs feixistes que aquesta mateixa manifestació va patir l’any passat. L’esquerra i el valencianisme, en lloc d’arronsar-se han fet una demostració de força, evitant que la violència feixista els expulse dels carrers com va passar durant la Batalla de València.

Per a fer-ho ha hagut de superar molts obstacles. Com per exemple, la campanya de terror que grups feixistes feien des de les xarxes socials per tal de desincentivar la participació, l’amenaça més macabra va tenir lloc només 24 hores abans de la marxa, quan a les entrades de la ciutat van aparèixer penjats ninots amb una estelada dibuixada.

Ací la lamentable cobertura de Paco Morrió sobre la mani del grupuscle d’extrema dreta GAV (els de les bombes a Fuster i Sanchis Guarner) donant a entendre que els antifeixistes (catalanistes, segons ell) han escridassat una mani LGTB. Exigim disculpes i rectificació @emparmarco pic.twitter.com/Br6uqt7kZj — Taronjada (@taronjada) October 9, 2018

Però també una estratègia de legalitzar l’assetjament i boicot de la manifestació valencianista mitjançant la legalització de diferents concentracions en hores i espais adjacents al recorregut, per que s’han emprat diferents entitats pantalla, una d’elles els Gais, Lesbianes i Transexuals del Regne de València, col·lectiu fantasma al servei dels interessos ultres. Un estratagema que ha eixit prou bé gràcies a la inexplicable incompetència de la Delegació del Govern espanyol, que ha autoritzat aquestes convocatòries, i a un cordó policial que amb alguna excepció ha mostrat una exquisida amabilitat amb els feixistes. En molts moments, només l’enorme assistència antifeixista davant les poques desenes d’ultres ha evitat que es reproduïren les agressions de l’any passat. No costava res d’explicar i així ho ha fet, per exemple, El Diario.es en aquesta crònica.

En canvi À Punt, en el primer avanç informatiu de la vesprada opta per a fer tot el contrari. A la peça que es pot veure en aquest vídeo és impossible entendre res: els antifeixistes –«catalanistes independentistes» segons el periodista- insulten una manifestació LGTBI i a més «alguns manifestants» –sense especificar, però tot fa entendre que es refereix als ‘catalanistes’- «han llençat gasos lacrimògens», una agressió a molts periodistes perpetrada per l’extrema dreta.

Llavors arriba la connexió amb la famosa manifestació LGTBI i –oh sorpresa!- la portaveu no és de cap entitat en favor dels drets sexuals, sinó de les Joventuts del GAV, el grupuscle violent que es troba darrere de nombroses agressions i atacs contra l’esquerra, el valencianisme i, fins i tot, els gais i les lesbianes. Però res, el periodista entoma l’entrevista sense dir res i es menja un discurs on la portaveu afirma que «només volem ser valencians sense imposicions ni del centralisme ni del pancatalanisme». Ole tu! Gens malament per a una organització fidelment aliada d’Espanya 2000, Democracia Nacional i altres grups gens sospitosos de promoure «el centralisme». I què fa el periodista? Doncs li dóna les gràcies i ací acaba la connexió.

Els fets arriben en una setmana on un altre periodista d’À Punt ha estat assetjat i amenaçat a les xarxes socials pel terrible cim de fer una entrevista en valencià a una entrevistada que entenia aquesta llengua però que va decidir deixar d’entendre-la quan les preguntes no li van agradar. Un linxament al qual alegrement s’han apuntat aquests autoanomenats valencianistes que tant reneguen del «centralisme».

Cal dir també que la cobertura d’À Punt ha millorat en informacions posteriors, però fa realment molta por que per als feixistes siga tan fàcil embabucar als professionals de la televisió pública valenciana. Per una volta que la cobertura de les agressions de l’extrema dreta ha estat mínimament decent haja de ser precisament aquest mitjà, constantment assetjat per l’espanyolisme, el que n’emeta la peça que més els blanqueja.