Diversos professionals de la informació van ser víctimes d’agressions, insults i impediments per part de l’extrema dreta en les concentracions a València pel 9 d’octubre, Diada del País Valencià, i també en la manifestació espanyolista del 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, a Barcelona. Són només alguns dels incidents recollits –en ordre cronològic– la setmana del 8 al 14 d’octubre de 2018 al Mapa de la Censura de Mèdia.cat.

Ultradretans amenacen via Twitter un periodista d’À Punt per mantenir el valencià en una entrevista

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 08/10/2018

Juan Nieto, periodista de la televisió pública valenciana, ha estat increpat i ha rebut amenaces via Twitter després de mantenir el valencià en una conversa amb la portaveu a Alacant de l’organització Justicia Salaria Policial (Jusapol), Maria Victòria.

Durant una connexió del programa “À Punt directe”, el presentador ha fet l’entrevista en valencià, tal i com marca el llibre d’estil de la cadena i la llei valenciana, i seguint unes preguntes que, segons afirma l’associació periodística, l’entrevistada coneixia –a partir de converses prèvies a l’entrevista que s’haurien mantingut en valencià–, però que una vegada en directe va afirmar no entendre.

L’entrevista comença quan Nieto li pregunta: “Què és el que va passar este cap de setmana als carrers de Barcelona?”. La portaveu de Jusapol respon, en castellà: “Abans de començar, m’agradaria que les preguntes me les fessin en castellà”. Amb tot, de seguida respon la pregunta sense traducció, demostrant que l’ha entès. Al llarg de l’entrevista, algunes qüestions les respon sense problema i en d’altres –quan se li pregunta, per exemple, si Jusapol ha reflexionat sobre els fets de l’1-O de 2017– diu que no entén la pregunta.

La Unió alerta el context generalitzat d’atac als professionals de la informació des del 9 d’octubre de l’any passat. “L’assetjament patit pel periodista d’À Punt s’emmarca en un context d’intent d’intimidar els professionals de la informació, la qual cosa suposa una vulneració greu dels drets a la llibertat d’expressió i a una informació lliure i veraç. A més, aquests atacs s’han intensificat des que el passat 9 d’Octubre diversos periodistes i fotoperiodistes van ser increpats i agredits mentre cobrien la manifestació convocada per la Comissió 9 d’Octubre, cosa que també va ser denunciada en el seu moment per la Unió de Periodistes Valencians.”

Més informació:

Twitter esborra piulades amb vídeos d’agressions de l’extrema dreta a un periodista

Categoria: Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà – 08/10/2018

El periodista valencià Miquel Ramos denuncia que Twitter ha esborrat piulades on explicava les agressions que va patir durant la cobertura de les manifestacions del 9 d’octubre de 2017 a València.

Als vídeos s’hi veuen dues agressions: una dona que escup un líquid a la càmera del periodista i un home amb un megàfon i una forca que llença el mòbil de Ramos a terra quan s’adona que l’està gravant.

Miquel Ramos ha demanat explicacions a Twitter Espanya, encara sense resposta.

Misteriosamente, @Twitter ha hecho desaparecer mis twits con los vídeos de las agresiones que sufrí por parte de la ultraderecha el año pasado cubriendo la manifestación del 9 d'Octubre en València. He pedido explicaciones a @TwitterEspana y sigo esperando respuesta. — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 8, 2018

Manifestants d’extrema dreta llancen substàncies irritants als periodistes en les manifestacions del 9 d’octubre a València

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 09/10/2018

A l’inici de la concentració convocada per la Comissió 9 d’octubre en motiu de la Diada del País Valencià, grups d’extrema dreta han intentat trencar el cordó policial de la capçalera i han tirat substàncies irritants als periodistes i fotògrafs que cobrien els esdeveniments.

La periodista d’elplural.com Loreto Ochando relata a la crònica dels actes del 9 d’octubre: “Estava gravant un vídeo quan, de sobte, he començat a plorar i a tossir sense poder respirar. La sensació d’aclaparament era tal que provocava arcades. Han estat els agents de la UIP que han acudit a ajudar els periodistes, els han rentat la cara amb aigua i els han explicat què havien de fer perquè no se’ls irritessin més els ulls i les goles. Han estat uns minuts bastant horrorosos per a aquells que només pretenien informar.”

La Comissió 9 d’octubre aglutina entitats, sindicats i partits polítics d’esquerres i antifeixistes i havien convocat la manifestació sota el lema “Guanyem llibertat. Fem país”. En paral·lel, hi havia convocades 7 manifestacions més en horari i recorregut similar pels carrers de València, cosa que va generar situacions de tensió entre manifestants. La Diada d’enguany estava marcada per les nombroses agressions feixistes que s’havien viscut en la convocatòria de l’any passat.

Des de la Delegació del govern espanyol a València asseguren que estan identificant qui va llançar gas i bengales als periodistes. La Unió de Periodistes valencians ha emès un comunicat on recorda que “aquest context d’intimidació als periodistes i fotoperiodistes suposa una vulneració clara dels drets a la llibertat d’expressió i a una informació lliure i veraç.”

Més informació:

Cargas en Valencia contra la extrema derecha (El Plural)

La ultraderecha ataca a los periodistas el 9 d’Octubre (El Salto Diario)

Un día cara a cara con los ultras de Valencia (El Plural)

La ultradreta llança gas lacrimogen en la manifestació del 9 d’Octubre a València (elNacional)

La Policía identifica a varios de los agresores de la manifestación del 9 de Octubre en Valencia (La Sexta)

La Unió de Periodistes valencians censura l’intent d’intimidar novament els periodistes el 9 d’octubre (Unió de Periodistes)

Compromís demanarà la compareixença de Fulgencio al Senat per autoritzar 8 manifestacions el 9 d’Octubre (La Veu)

Periodistes de TV3 surten escortats pels Mossos de la manifestació unionista del 12 d’octubre

Categoria: Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació – 12/10/2018

Periodistes de diversos mitjans han estat increpats quan explicaven la manifestació unionista del 12 d’octubre a Barcelona, dificultant-los o intentant-los impedir la cobertura de la manifestació. Periodistes de Betevé, France24 i TV3 expliquen en les respectives cròniques que han estat escridassats, els han posat cinta amb la bandera espanyola al damunt, els han embolicat pel coll amb una bandera a crits de “te hubiera de haber ahogado”, els han tirat els papers a terra o els han tapat les càmeres. L’equip de TV3 ha hagut de sortir de la manifestació escortat pels Mossos d’Esquadra, sense poder acabar les connexions previstes.

La manifestació ha estat convocada per la plataforma “España Somos Todos” que aglutina una cinquantena d’entitats i partits polítics, entre els quals Ciutadans, PP, Vox i Societat Civil Catalana, sota el lema “Barcelona, garant de la hispanitat”.

Els comitès d’empresa i consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio han tret un comunicat on afirmen: “El que ha passat avui és un lamentable episodi més de l’escalada de crispació política. Cada vegada és més difícil cobrir aquests esdeveniments sense risc per a la integritat física dels informadors, especialment de les televisions”. Han demanat a la mesa de la Comissió de Control de la CCMA “que els grups polítics que en formen part rebutgin de forma clara i contundent les agressions contra tots els mitjans i els seus treballadors.”

¡Vergonzoso! Dejadnos a los periodistas hacer nuestro trabajo, independientemente del medio que seamos. Todo mi apoyo a los compañeros de @tv3cat que han tenido que ser escoltados por los @mossos. pic.twitter.com/ZkTtSfd4Kk — Lorena Moreno (@lorenaamorenoc) 12 d’octubre de 2018

Això és el que m’ha passat avui. No he dit res, no m’he queixat, no m’hi he tornat. He ignorat els qui intentaven que no gravés allò que no volien que es veiés. És injust haver de patir aquesta tensió per part de qualsevol col·lectiu https://t.co/s035nMzYnU — Laura Arias (@lau_arias_) 12 d’octubre de 2018

A pocos minutos de mi directo Plaza Catalunya unos hombres se acercaron para, en un primer momento, pegarme encima del hombro esta tira española

-“Cómo q no?Todos las tenemos q llevar!”-

Se alejaron para volver cuando no me lo esperaba y pegar esto encima de mi cámara..#AsíNo pic.twitter.com/7xetFLcLQK — Elise Gazengel (@EliseGaz) 12 d’octubre de 2018



Més informació: