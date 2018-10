Els propers 12 i 13 de novembre està previst el judici contra el cineasta Alejandro García, acusat d’enaltiment del terrorisme. L’origen no és cap denúncia sinó una actuació d’ofici de la Fiscalia davant dels continguts del canal de Youtube Resistencia Films, que García coordina, i els comptes de Facebook i Twitter associats, on hi penja continguts relacionats amb l’activisme social –entre els quals, el vídeo que encapçala aquest article. Al juliol el van cridar a declarar davant de l’Audiència espanyola davant de la jutgessa Carmen Lamela i ara s’enfronta a dos anys i un dia de presó. En l’actual onada repressiva, és dels primers casos –si no el primer– en què una persona és perseguida ja no per expressar opinions pròpies, sinó per haver difós opinions d’altres persones.

“És una acusació directa al meu canal de YouTube, a tot el canal en general. Per justificar-la, citen uns vint vídeos entre els quals hi ha entrevistes, xerrades o documentaris com ara Represión, una arma de doble filo, en què parlo amb vuit activistes processats judicialment. Mencionen una entrevista a Josefa Seoane, mare de tres presos polítics, entrevista per El Mundo o TVE, i també una altra a l’advocat Juan Manuel Olarieta, assenyalat en el sumari policial. A més, destaquen un videopoema amb versos de Manuel Pérez Martínez, un pres polític del PCE-r condemnat a cadena perpètua”, explica ell mateix en una entrevista a Vilaweb. García va demanar que anul·lessin l’atestat de la Policia en considerar-lo fals, ja que apuntava que els entrevistats Seoane i Olarieta eren militants històrics del GRAPO, quan cap d’ells no ha tingut mai cap condemna per pertinença a aquesta organització ni n’han format part tampoc, segons apunta. En qualsevol cas, no seria el primer que hauria entrevistat persones que han format part d’organitzacions terroristes en el passat.

García considera que l’acusació és, en el fons, “un atac al pensament ideològic”. Explica que quan va anar a declarar a l’Audiència, les preguntes del fiscal i de la jutgessa Lamela eren referents a les seves opinions i idees polítiques, no pas al contingut concret dels vídeos. “També em van demanar quines intencions tenia amb la meva feina, què opinava sobre el terrorisme, ETA i els GRAPO, per què considerava que aquelles persones eren preses polítiques… etc. Em trobo que jutgen el meu pensament i les meves idees”, apunta a l’esmentada entrevista. García va néixer a Granada fa 24 anys però viu a Madrid, segons informa l’Ara.